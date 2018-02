Storyo cria Strips para contar histórias em segundos com banda desenhada

A Storyo entrou em versão 2.0. Os criadores desta plataforma lançaram a Strips, aplicação que cria memórias virtuais através do acesso ao rolo de câmara do smartphone dos utilizadores. Esta solução foi patenteada nos Estados Unidos e permite criar histórias com banda desenhada. A aplicação está disponível a partir de 2,99 euros para os utilizadores do sistema iOS.

“Graças à tecnologia patenteada da empresa que possibilita a indexação automática de um grupo de fotografias e a capacidade de distinguir de forma automática quais são as fotografias mais relevantes para descrever um momento, a aplicação é capaz de criar, em segundos, uma “memória visual” em que compila num vídeo curto quais as melhores fotografias para contar a história daquele momento em banda desenhada”, explica a startup em nota enviada às redações esta semana.

Os vídeos de fotografias podem adotar três estilos de novelas gráficas: “takes”, “books” e “sample”.

Esta nova solução já tinha sido antecipada pela Storyo ao Dinheiro Vivo no final de outubro de 2016.

A nova aplicação já foi destacada pela Apple em mais de 35 países. O mercado chinês tem ganho mais destaque e já representa 55% das vendas.