Supermercado online 360hyper contrata 20 pessoas após investimento

Equipa da 360hyper: Nuno Serradas Duarte (CEO), Diogo Silva (CTO) e Filipe Nery (CCO). © DR

O 360hyper é um supermercado online português nascido em plena pandemia. Desde abril de 2020 que a startup faz entregas em casa de compras feitas em parceria com retalhistas. Depois de faturar 1,5 milhões de euros em ano e meio, a plataforma acaba de reforçar o "carrinho" do capital: recebeu financiamento de 750 mil euros em ronda seed (semente) e prepara-se para contratar 20 pessoas ao longo dos próximos meses.

As sociedades de capital de risco portuguesas Indico Capital Partners e Lince Capital foram as investidoras desta operação, segundo o anúncio feito nesta quinta-feira.

Atualmente com 10 pessoas, a equipa do 360hyper vai crescer para 30 elementos nos próximos meses: há vagas abertas para os departamentos de tecnologia, produto, vendas e marketing.

O supermercado online português entrega as compras entre 30 minutos e uma hora (em parceria com lojas locais) ou no prazo de quatro horas até três dias. O consumidor acede à página ou à aplicação do 360hyper para escolher as compras; no passo seguinte, é confirmada a hora de entrega e aprovar a substituição de eventuais produtos que estejam indisponíveis.

Atualmente, o 360hyper já conta com mais de 25 mil produtos disponíveis (inclusive carne e peixe) e mais de 47 lojas parceiras, entre as quais grandes supermercados como Recheio, Makro e Minipreço. A solução está disponível em nove cidades: Lisboa, Grande Porto, Coimbra, Leiria, Faro, Albufeira, Aveiro, Viseu e Santa Maria da Feira.

Nos próximos meses, a empresa pretende fechar atingir as parcerias com 175 lojas e entregar em todo o país.

A solução portuguesa diferente das plataformas de entrega de mercearias: as compras chegam a casa em 15 minutos mas o número de produtos disponível é bastante inferior (3000 produtos, em média).

Parte da equipa da 360hyper tem origem na 360imprimir, empresa gráfica online portuguesa para particulares e pequenas e médias empresas.