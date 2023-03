Swingo. Startup Avenidas lança nova marca com proposta de tours à medida

Os fundadores da startup Avenidas, Manuel Reis, Bento Louro e Bernardo Ribeiro da Cunha © DR

"O quê, quando e quanto" é a proposta da Swingo, a nova marca de turismo da startup de mobilidade portuguesa Avenidas, criada com a ambição de revolucionar o setor através de tours à medida. Conscientes de que "não existe um visitante padrão", Manuel Reis, Bento Louro e Bernardo Ribeiro da Cunha viram no mercado uma oportunidade para trazer um serviço que vai além do tradicional pacote pré-feito. "Oferecemos a quem visita Portugal, seja um único indivíduo ou grupo, uma experiência personalizada e única que se adapta às suas necessidades e interesses", explicam os fundadores, em conversa com o Dinheiro Vivo.

A promessa é de dar ao cliente o poder de decidir o que quer e quando quer visitar e qual o valor que vai gastar. Neste sentido, os turistas têm já à sua disposição duas modalidades: o Build Your Tour, uma ferramenta (disponível no website da Swingo) que permite construir um roteiro personalizado, mediante informações como dia e hora pretendidos, número de pessoas, pontos de partida e chegada e, claro, quais as atrações pretendidas; e o Shall We Swingo, que consiste numa recomendação por parte da empresa, ainda que tenha igualmente em conta dados relevantes e os interesses dos próprios visitantes. Na primeira a opção, o preço da tour é apresentado ao cliente à medida que o mesmo a desenha e, no caso da segunda, o valor é tabelado e varia dependendo da duração e tipologia da experiência.

O investimento feito pela Avenidas na nova marca rondou os 100 mil euros, que serviram, por um lado, para aumentar a frota automóvel e contratar mais colaboradores - em causa estão veículos exclusivamente alocados àquele tipo de serviço, uma equipa de backoffice especializada e um reforço na carteira de guias turísticos - e, por outro, para criar a identidade da própria empresa e dar vida à sua comunicação, através de uma alinhada página online e posicionamento nas redes sociais.

Lançada oficialmente na Bolsa de Turismo de Lisboa, com o objetivo de segmentar e "agregar os serviços num pacote fácil de comunicar ao público estrangeiro", a Swingo deverá apresentar um retorno de investimento de 500 mil euros e alcançar mais de dez mil visitantes neste que é o seu primeiro ano, projetam os responsáveis. "Com este passo, pretendemos reforçar as nossas vendas diretas, o que ajudará a rentabilizar um modelo de negócio que quer fugir à massificação e padronização", detalham. Ao momento, a empresa-mãe já dá conta de um "grande crescimento em número de reservas face ao ano passado", prevendo atingir a capacidade máxima a partir de abril - significa isto que, depois do quarto mês, a probabilidade de conseguir uma reserva é quase nula.

Avenidas a caminho dos sete milhões de euros

A startup de mobilidade e logística mais do que triplicou o seu volume de negócios no ano passado, tendo atingido o marco dos quatro milhões de euros. Olhando para o exercício de 2020, que fechou com uma faturação de 400 mil euros, damos conta de um crescimento exponencial, que, segundo os fundadores, se deve ao "lançamento de duas áreas de negócio, o food delivery e a ativação de marca". Para 2023, as projeções são ainda mais altas: sete milhões de euros, com 30% a provir da atividade turística.

Atualmente com 300 motoristas e estafetas e uma equipa de 25 pessoas para gerir o negócio, a Avenidas conta com uma frota de 120 veículos - e cada vez mais verde, do ponto de vista em que a totalidade dos motociclos, 60% dos automóveis e metade das carrinhas comerciais já são alimentados por eletricidade. Apesar de estar sediada em Lisboa, a empresa tem também um polo no Porto, para uma capacidade de resposta a todo o país.