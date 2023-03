Sword Health quer recrutar 300 profissionais até ao final do ano

Virgílio Bento, fundador e presidente executivo da SWORD Health. © DR

A Sword Health quer recrutar 300 profissionais, pelo menos, durante o ano de 2023, anunciou esta quarta-feira o unicórnio português fundado e liderado por Vírgilio Bento. O número revelado visa a operação global da empresa, sendo que para Portugal o objetivo passa pelo recrutamento de aproximadamente 150 talentos. Em Portugal, a empresa conta hoje com mais de 300 trabalhadores.

"A Sword está em grande crescimento e expansão global, em claro contraciclo com o setor das tecnológicas. Continuamos a investir em Portugal e no talento português, só assim acreditamos que será possível cumprir a nossa missão", afirma Virgílio Bento, fundador e CEO da Sword Health, citado em comunicado.

A empresa já tem vagas abertas, estando disponíveis empregos em regime remoto ou híbrido. Para já, a Sword Health procura engenheiros informáticos e engenheiros nas áreas de Inteligência Artificial e algoritmos, mas também para os departamentos financeiro, legal, de comunicação, marketing, design, recursos humanos e operações.

Criada em 2015, a Sword Health dedica-se a desenvolver serviços digitais na área da saúde e criou também a primeira solução digital para o tratamento de patologias músculo-esqueléticas (MSK).

A startup trabalha com seguradoras, sistemas de saúde e empresas nos EUA, Canadá, Austrália e outros países na Europa, contando já com mais de 1400 clientes. A Dell, a Domino"s ou a Cisco são exemplos de empresas que já recorrem aos serviços da Sword Health, de acordo com o comunicado enviado pela empresa à redação.

Em Portugal, a startup abriu recentemente um novo escritório em Lisboa, na Praça da Alegria. No entanto, é no Porto que se localiza o maior escritório da Sword Health.