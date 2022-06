TAB. Conselho alternativo chega a Portugal para apoiar empresários

The Alternative Board (TAB) acaba de estrear-se em Portugal com a ambição de apoiar os líderes empresariais na gestão dos seus negócios e vida pessoal. O método, que nasceu em 1990 nos Estados Unidos da América, dirige-se especialmente aos empresários que percorrem um caminho solitário de liderança, assaltado por dúvidas de estratégia e incertezas de futuro. O conceito chegou a Lisboa pelas mãos de Rita Maria Nunes e quer estender-se a outras capitais de distrito.

Segundo a empreendedora, a TAB é a aposta certa para os empresários que não conseguem evitar dizer "eu não posso ir de férias porque a minha empresa para" ou "estou sem tempo para acompanhar o crescimento dos meus filhos". É a solução para os gestores que não têm um conselho de administração, como as grandes empresas, e assumem sozinhos todas as decisões.

Na TAB, o gestor é convidado a integrar um board composto no máximo por dez membros de áreas de negócio não concorrenciais, onde, uma vez por mês e ao longo de quatro horas, debatem os seus problemas estratégicos e juntos traçam metas e definem os percursos para as atingir. O objetivo passa por uma troca de experiências entre os líderes do grupo, que permita traçar novas estratégias assentes em diferentes visões de negócio. O espírito é de uma entreajuda entre empresários, mas todas reuniões são apoiadas por um facilitador, com reconhecidos conhecimentos de gestão empresarial. Este orientador dá também mensalmente apoio personalizado a cada empresário.

Como frisa Rita Maria Nunes, a magia da TAB "está em juntar as pessoas certas nas mesas certas, na premissa de que nos nossos conselhos consultivos não podem estar sentados concorrentes, clientes ou fornecedores. Os nossos membros têm de se sentir à vontade para falar de tudo". Até porque, diz, os objetivos dos empresários são múltiplos e diferenciados.

"Nem todos têm como prioridade aumentar a faturação da empresa, para alguns pode ser a melhoria dos processos, para outros pode ser preparar a reforma ou até passar mais tempo com a família" e com a TAB têm a vantagem de contar com a experiência do facilitador e dos seus congéneres para aceder a novas e diferentes perspetivas de negócios, sublinha a responsável que detém o master franchising desta escola para Portugal.

Neste mês, arranca o primeiro board da TAB em Portugal. E Rita Maria Nunes garante que todos os membros não vão dar o tempo e o dinheiro por perdido. Os serviços do organismo, que vão desde a integração num board, ao coaching individual, passando por workshops, palestras especializadas e outras ferramentas de negócios, estão disponíveis a partir de 350 euros/mês. Como sublinha, a metodologia TAB está comprovada por 32 anos de existência e pela presença em 24 países.

"Já ajudámos ao longo destes anos mais de 25 mil empresários, com uma taxa de sucesso de quase 100%", sublinha. Um estudo de 2019, revelou que os membros da TAB faturam em média 2,5 vezes mais do que os seus concorrentes na mesma área geográfica. E se um empresário cumprir todos os passos recomendados, mas não registar melhorias após 90 dias, o valor investido é-lhe devolvido na íntegra. Segundo a responsável, até hoje, isso "aconteceu apenas quatro vezes na história da TAB".

A TAB foi originalmente fundada por Allen Fishman que, além de ser responsável por este método, é autor de best-sellers sobre empreendedorismo e gestão de empresas familiares.