Taguspark disponibiliza casa para startups após incubação

Incubadora do Taguspark © DR

O Taguspark - Cidade do Conhecimento, incubadora do parque empresarial e tecnológico de Oeiras, está a oferecer às startups residentes com crescimento acelerado, em fase pós-incubação, a possibilidade de se instalarem em novos espaços de trabalho dentro do campus, por um valor de renda intermédio, tendo em conta "os preços comerciais e os preços praticados na incubadora".

O objetivo, explica a organização em comunicado, é apoiar as várias startups que registem um crescimento exponencial e que se encontrem em situação final de contrato de incubação, necessitando, por este motivo, de uma solução adaptada às suas novas realidades e dimensões. "O Taguspark identificou as necessidades destas startups e está empenhado em encontrar as melhores soluções de espaços de trabalho dentro da comunidade que as viu crescer", acrescenta a incubadora que esteve na génese do unicórnio português Talkdesk.

"O crescimento destas empresas no ecossistema da Cidade do Conhecimento é bem demonstrativo dos resultados que no longo prazo temos vindo a alcançar. Por isso, faz todo o sentido que se mantenham ligadas à dinâmica do Taguspark e se fixem a longo prazo neste ecossistema dedicado à ciência e à tecnologia, ao desenvolvimento e à inovação", refere Eduardo Baptista Correia, CEO do Taguspark.

Apesar de se transferirem para um novo espaço, as empresas poderão continuar a usufruir dos serviços disponibilizados pela incubadora, bem como de espaços diferenciados, como laboratórios, sendo que são também oferecidas soluções com condições técnicas específicas e com licença de utilização para o efeito.

De malas feitas

A portuguesa CrediResolve, especialista em consolidação de créditos, foi um dos casos que beneficiou do apoio, estando já instalada na Cidade do Conhecimento.

"Os nossos projetos passaram de ideias a negócios, a empresa criou bases sólidas para o seu desenvolvimento, vimos a equipa duplicar e foi essencial o acompanhamento e atenção que recebemos por parte do Taguspark. É uma mais-valia para nós ter sede empresarial numa zona de localização privilegiada, num edifício cuidado, com vistas amplas rodeado de zonas verdes, espaços comerciais, de restauração, de saúde e ensino", comenta Sandra Lourenço, responsável pela startup da área da banca.

Até ao final do ano, também a Smartfreez e a Invisible Meaning estarão de malas feitas para novos espaços do Taguspark, através deste apoio.