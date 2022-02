Taikai compra startup portuguesa e aposta em programação descentralizada

Equipa da Taikai conta atualmente com 20 pessoas e será aumentada com integração da Bepro. © DR

A plataforma de inovação aberta portuguesa Taikai comprou a startup portuguesa Bepro Network Labs. Construir o futuro da programação descentralizada é o mote da tecnológica fundada no Porto em 2018. No anúncio divulgado nesta quarta-feira não foi adiantado o montante da operação,

A Taikai liga as empresas a programadores através de experiências personalizadas de hackatons (maratonas de programação. Conta com uma rede de mais de 50 mil programadores, e desenvolve tecnologias inovadoras em conjunto com empresas como Microsoft, OutSystema, Pfizer - e mesmo entidades a Comissão Europeia.

A Bepro Network Labs desenvolveu produtos para descentralizar a área da programação, como protocolo, redes e kits de desenvolvimento de software (SDK) para que os programadores, "um pouco por todo o mundo, possam criar economias descentralizadas em ambientes de desenvolvimento colaborativos, e ajudar os empreendedores a chegar ao talento certo para os seus projetos", salienta Justin Wun, co-fundador da Bepro, citado em comunicado de imprensa.

Atualmente com mais de 20 trabalhadores, a Taikai vai integrar a equipa da Bepro, que conta com mais de uma dezena de elementos.

"A Bepro e a Taikai são agora uma entidade com duas marcas, na qual a Taikai ajuda empresas a acelerarem os seus processos de inovação, através de hackathons e desafios tecnológicos, e a Bepro Network representa o nosso futuro na web3 (web descentralizada), como uma marca de descentralização total para a economia da programação", destaca o presidente executivo e co-fundador da Taikai, Mário Ribeiro Alves.

Fundada em 2018 por Mário Ribeiro Alves e Hélder Vasconcelos, a Taikai já acumulou perto de 2,5 milhões de euros em rondas de investimento.