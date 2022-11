Talento. Há um português a liderar projetos multimilionários na Arábia Saudita

"[A Arábia Saudita] está a mudar a sua identidade e mentalidade, menos centrada na religião", diz Pedro Ribeiro, diretor-geral da CBRE na Arábia Saudita. © D.R.

Pedro Ribeiro, gestor português com quase três décadas de experiência no setor imobiliário, é o rosto da CBRE na Arábia Saudita. Desde o verão que assumiu o desafio de imprimir a marca da consultora internacional nos projetos multimilionários que este país do Médio Oriente está a desenvolver sob a bandeira estratégica Visão 2030. A nação berço do islamismo tem um plano de investimento em curso de triliões de dólares com o objetivo de diversificar a sua economia, muito assente no petróleo, e preparar o território para o futuro. São planos de desenvolvimento numa escala pouco vista à face da Terra. Um exemplo, é o projeto "The Line" ("A linha", em português), uma eco cidade com capacidade para albergar nove milhões de habitantes, a erigir numa extensão de 170 quilómetros, cujos extremos se ligarão em apenas 20 minutos.

A CBRE, que se identifica como a maior empresa de investimento e serviços imobiliários comerciais do mundo, trabalhou já em várias fases do planeamento do Visão 2030, mas quer garantir uma presença mais abrangente e duradoura, alavancando o seu domínio no desenvolvimento de grandes projetos mundiais. E, para isso, decidiu convidar Pedro Ribeiro para liderar essa ambição e a equipa de 120 colaboradores que tem na Arábia Saudita. É que o gestor português acumula a experiência do imobiliário - tem no currículo vários prémios -, com o conhecimento do mercado. Como conta, "a CBRE estava há mais de um ano à procura de um profissional que preenchesse todos os requisitos para ocupar o cargo de diretor-geral na Arábia Saudita e, principalmente, que tivesse um percurso de sucesso neste país".

Ora, nos últimos dez anos, Pedro Ribeiro imprimiu o seu traço profissional no Qatar e na Arábia Saudita, conviveu com as famílias reais e governos da região arábica, absorveu os usos e costumes. Segundo avança, a sua estreia neste mercado, onde o capital para investir corre ao ritmo da extração do petróleo, deu-se na McArthur + Company, em 2012. Nessa empresa, "fui o líder e principal responsável pelo masterplan do projeto que incluía o maior centro comercial no Qatar - o Mall of Qatar - com 500 mil metros quadrados", sublinha. Mais tarde, foi convidado pela Al-kuwari Family (do Emir do Qatar) para fundar e dirigir a holding familiar, que serviria de guarda-chuva a 11 atividades, incluindo o negócio da construção e gestão de centros comerciais. Pedro Ribeiro navegava então o boom imobiliário que atravessava a região, assente na enorme capacidade de investimento, mas com uma lacuna de profissionais com experiência.

Em meados de 2017, o bloqueio diplomático e económico dos países do Golfo Pérsico ao Qatar empurrou-o a aceitar uma proposta da Hamat Properties para assumir a gestão dos seus 25 shoppings na Arábia Saudita e concluir dois novos projetos. Nessa experiência, abrilhantou o currículo de distinções. O Riade Park Mall foi galardoado como o prémio de melhor novo centro comercial do Médio Oriente e o Panorama Mall foi distinguido como o melhor projeto de reformulação. Por esta altura, já o gestor estava totalmente familiarizado com a cultura árabe. Agora, está "perfeitamente adaptado a Riade, capital da Arábia Saudita", onde passa a maior parte do meu tempo. Como frisa, "sempre fui bem acolhido e bem tratado e é fácil viver na capital, desde que tenhamos a noção dos costumes da religião islâmica e os respeitemos".

Entre as mãos, tem a tarefa de posicionar a CBRE na esteira das novas fases do Visão 2030, através de serviços de gestão de propriedades, gestão de investimentos, avaliação e valorização, consultoria estratégica, entre outros. Um desafio num país que "está a mudar a sua identidade e mentalidade, menos centrada na religião e mais focada na sua história e nos valores nacionais, desde logo com a libertação das mulheres das restrições da lei islâmica para nutrir uma força de trabalho mais criativa e dinâmica", diz. E, acrescenta, esta mudança é acompanhada por "uma reforma económica e fiscal para atrair e captar investimento".