Tecnologia de redes da Vawlt vale investimento de 550 mil euros

A Vawlt Technologies entrou em 2021 com um novo investimento. A startup portuguesa obteve um novo financiamento, de 550 mil euros, junto da sociedade de capital de risco Armilar Venture Partners e dos novos investidores, a Shilling Capital Partners e ainda Carlos Brazão, antigo executivo internacional da Cisco, segundo o anúncio feito esta quinta-feira.

Esta tecnológica trabalha com empresas, simplificando o armazenamento de dados "em múltiplas clouds, de uma forma economicamente eficiente e com níveis de segurança e fiabilidade acima das práticas de mercado", destaca o documento.

A Vawlt criou a plataforma Dynamic Storage, que adapta a configuração de armazenamento dos dados "às necessidades de cada cliente independentemente do seu use-case, desde o armazenamento de ficheiros colaborativos até ao arquivo morto, passando pelos backups ou outros tipos de usos".

A nova injeção de capital vai permitir à startup, no imediato, reforçar a equipa, atualmente com seis pessoas. "Estamos neste momento a recrutar mais 3 elementos para se juntarem a nós ainda no primeiro trimestre do ano com vista a fortalecer as equipas técnicas e de desenvolvimento de negócio. Mas não devemos ficar por aqui", destaca ao Dinheiro Vivo o líder e co-fundador da Vawlt, Ricardo Mendes.

O novo investimento também vai ajudar a startup a ganhar dimensão internacional, depois de entrar nos mercados de Portugal e do Brasil: "o foco para o próximo ano é crescer nestas geografias e expandir para outros países."

O reforço da carteira da Vawlt vai ainda apoiar a transição do modelo negócio baseado em investimento para um modelo apontado às vendas.

"O foco para estes meses iniciais foi essencialmente transformar esta tecnologia deep-tech num produto de interesse para os clientes, assim como fazer uma primeira validação da aceitação no mercado. Este trabalho foi feito com sucesso e com o firmar de algumas parcerias relevantes que iremos anunciar em breve. Para 2021 o foco está no crescimento e desenvolvimento da companhia, na sua facturação, visibilidade e produto."

A empresa nasceu em maio de 2019 como uma spin-off, uma unidade criada a partir da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Além de Ricardo Mendes, Tiago Oliveira e Alysson Bessani são os outros dois fundadores. A Vawlt indica que, depois desta injeção de capital, já angariou um total de 825 mil euros junto dos investidores.

Mas em maio de 2019 a Vawlt foi a primeira startup investida pela Armilar Venture Partners, no valor de 500 mil euros. Esta sociedade de capital de risco tinha criado um fundo de transferência de tecnologia, em fevereiro desse ano, de 60 milhões de euros.