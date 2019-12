Tem roupa e brinquedos que já não usa? Pode deixá-los em cacifos solidários

Os brinquedos, livros, roupa ou outros materiais didáticos que já não lhe servem podem ajudar crianças e risco. Até 31 de dezembro, estes bens podem ser depositados em cacifos colocados nas estações de metro de Entrcampos e do Cais do Sodré ou então na sede da Adecco, na zona do Parque das Nações, em Lisboa.

Estes bens serão depois distribuídos por três instituições – Casa da Palmeira (Loures), Centro de Acolhimento Temporário de Tercena e o Lar Maria Droste (Carnide) – e ajudar bebés, crianças e jovens entre os cinco meses e os 21 anos. Os objetos serão entregues através das trotinetas elétricas partilhadas da Lime.

Para deixar os bens nos cacifos, de forma gratuita, basta desbloquear o QR code e, depois, deixar lá os objetos. Os cacifos são disponibilizados pela Bloq.it, startup portuguesa fundada em 2019 pelos portugueses João Lopes e Ricardo Carvalho e pelo esloveno Miha Jagodic.

Solução à portuguesa

Os cacifos inteligentes são controlados através de uma aplicação móvel, que serve abre as gavetas e para os pagamentos. Depois de deixar os objetos, cada utilizador só precisa de decorar o código criado para poder abrir de novo a gaveta. Pode deixar todos os objetos, mesmo o telemóvel, que pode ser carregado enquanto estiver a ser guardado graças a cabos preparados para iPhones e outros smarphones. Pode ainda partilhar cada gaveta com os amigos.

Os primeiros cacifos foram postos nas praias de Oeiras e de Cascais em agosto. Cada conjunto tem 29 portas: 20 são de tamanho pequeno, para objetos mais reduzidos; as restantes portas são para objetos de grandes dimensões. No modelo virado para os particulares, a abertura do cacifo custa 50 cêntimos, a que se soma 1 ou 2 cêntimos por cada minuto de utilização.

Miha, João e Ricardo conheceram-se nos Estados Unidos em 2018, durante um programa de aceleração. Lembraram-se de que iam com os amigos e a família para a praia “e não havia sítio onde dava para guardar as coisas. Era preciso alguém ficar fora da água a tomar conta dos objetos, que tinham de ficar debaixo da toalha”.

Depois do teste nas praias, os cacifos da Bloq.it têm sido testados no centro comercial Ubbo na Amadora e também em festivais e outros eventos, como aconteceu recentemente na festa Revenge of The 90’s do Porto. A startup quer ir mais além e também quer começar a ser mais uma opção para a entrega de encomendas feitas na Internet.

Depois de terem obtido a primeira ronda de financiamento, em fase pre-seed, no início deste ano, estes fazedores pretende reforçar o capital no próximo ano com novos investidores. Desta forma, acreditam, será possível desenvolver cacifos mais fáceis de transportar para os eventos e melhorar toda a plataforma.