Tem um computador ou hotspot a mais? Ajude os alunos mais carenciados

O seu computador ou hotspot de internet a mais podem ajudar um aluno com menos recursos. A Student Kepp é uma plataforma que junta a oferta de material informático com a necessidade de crianças e adolescentes terem de aceder às aulas remotas enquanto as escolas estão fechadas para prevenir o contágio pelo novo coronavírus.

A ideia é que pessoas individuais ou coletivas sejam padrinhos (“Keepers”) e disponibilizem temporária ou permanentemente o equipamento em falta. Para assegurar que o material chega a quem mais precisa, a plataforma reúne as informações sobre os alunos que precisam e os padrinhos que podem ajudar.

Esta plataforma também garante a entrega ou empréstimo do material angariado, quer diretamente, quer por intermédio de entidades públicas locais que assegurem a mediação.

Se quiser ajudar os alunos mais carenciados, pode inscrever-se através de um formulário. (veja nesta página)

A plataforma Student Keep é um dos cerca de 40 projetos nascidos dentro do movimento Tech4Covid19, que junta mais de 4000 membros da comunidade tecnológica portuguesa, entre startups e empresas.