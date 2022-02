"Teste de pastilha" e "pistola para vacinas" dão prémio para novas ideias na saúde

Vencedores do Acredita Portugal 2020 foram selecionados entre mais de 10 mil ideias. © Pixabay

Dinheiro Vivo 25 Fevereiro, 2022 • 19:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa promoveu mais uma edição do programa de empreendedorismo para os alunos transformarem as ideias em soluções de mercado. Depois de terem sido constituídas 200 equipas, 14 apresentaram a ideia e três foram premiadas.

O primeiro prémio, no valor de 1500 euros, foi para o Gest-O, teste de gravidez inovador que consiste numa pastilha inteiramente biodegradável. Esta pastilha, em contacto com a urina reage à hormona da gravidez - basta deitar a pastilha para a sanita e a mudança de cor indicará se existe uma gravidez.

O segundo prémio, de 1000 euros foi para o LEPT, tecnologia que permite facilitar a assistência médica ao enfarte do miocárdio, com a coordenação de todos os envolvidos - incluindo técnicos de emergência e médicos - para diminuir o tempo de triagem e facilitar a assistência.

O último lugar do pódio, com prémio de 500 euros, foi para a Vaccjet, com uma pistola de vacinação que permite armazenar várias doses à temperatura ideal, utilizando um pistão em vez de agulha - uma solução para reduzir o desperdício e melhorar a eficácia do processo de vacinação.

As empresas envolvidas na iniciativa tiveram ainda direito a atribuir um total de 2500 euros em prémios.

A Asseco premiou a Waterfull Life, solução de poupança de água do banho; a EY premiou a Crash&Go, tecnologia que põe em contacto todos os envolvidos de um acidente (incluindo oficinas e seguradoras); e a Glintt elegeu a LEPT como a melhor ideia, tecnologia de assistência aos doentes de enfarte (duplamente premiada).

A Introsys destacou a Green Therm, um novo tipo de isolamento para construção constituído por plantas invasoras e máscaras desperdiçadas; e a Jerónimo Martins premiou a Eggshellent, uma solução de aproveitamento das cascas de ovos. Finalmente, o Santander destacou a RECAP, uma nova alternativa sustentável, em bambu, para substituir os tradicionais cartões de PVC.

Além dos prémios, foi ainda criado um fundo de 10 mil euros para ajudar as equipas a porem em prática as ideias e avançarem para a elaboração de protótipos com empresas parceiras.