The Cakery Nem só de copos vive o Cais do Sodré, aqui há bolos e café

Apaixonadas pelo Cais do Sodré e com conhecimento de causa, já que ali vivem há duas décadas, encontrar forma de lhe dar mais valor seria uma questão de tempo e oportunidade para Catarina Pereira Coutinho e Filipa Galvão. Ou talvez de parar para pensar, o que a pandemia acabou por permitir, levando as duas irmãs a germinar uma ideiazinha. E se uma delas era fã consagrada de bolos e doçarias, porque não pôr o seu talento à prova de mais do que os amigos lá de casa? "A oportunidade surgiu pois o espaço, que já era um café, ficou vago e nós moramos na Rua de São Paulo, soubemos e gostámos imenso do sítio. A minha irmã queria começar a vender os bolos que faz e achámos que abrir um café/loja de bolos de qualidade nesta zona podia ser uma boa aposta", conta Filipa. "A nossa prima quis entrar connosco nesta aventura e avançámos."

Juntaram esforços e poupanças, "umas dezenas de milhar de euros" e Sara Nunes de Almeida acrescentou ainda um punhado de receitas de família à tigela e rapidamente começaram a invadir a rua com o cheirinho de bolos acabados de sair do forno, atraindo muitos clientes e curiosos que por ali passam durante o dia.

As irmãs Filipa e Catarina e a prima Sara abriram a The Cakery em dezembro. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

"O Cais do Sodré vai muito além da noite, tem um ambiente que cruza artistas, turistas, nómadas digitais, empresários, estudantes", conta Filipa, que aí encontrou espaço para criar um conceito que não existia por aquelas bandas, focado nos "bolos e sobremesas homemade, chás da Companhia Portugueza do Chá, cafés, limonada e sumos de qualidade".

Combinando elementos da arquitetura Arte Nova com a decoração romântica das pâtisseries parisienses, "dos arcos em ferro ao estuque veneziano das paredes, tudo foi pensado ao pormenor para construir um espaço acolhedor e memorável" - e para isso contaram com a ajuda de Pedro Lourenço, artista e ilustrador também conhecido por Tigre Bastardo, que se inspirou nos tecidos Toile de Jouy para dar vida a uma das paredes do espaço.

Do forno às montras do número 160 da Rua de São Paulo, banana bread, cheesecake de doce de leite com praliné, tarte de chocolate e caramelo salgado, bolo mousse de chocolate e blattertorte - tudo para consumir na loja ou levar para casa, inteiro ou á fatia - começaram a conquistar clientes pela barriga, com as panquecas com Nutella e morangos e os croissants feitos na hora a fazer as delícias do mais fiéis. E para satisfazer os pedidos dos que ali se juntavam para um brunch ou almoço mais guloso, acrescentaram às opções um leque de deliciosos pratos, incluindo a rica torrada de pão brioche com ovo estrelado, bacon e cebola confitada, o bolo do caco com frango de caril e a mousse de salmão e caviar com pão de carvão ativado. Com uma vantagem: não há horas. "É um all day brunch", simplifica Filipa, explicando que a oferta é tão rica que se pode lá ir todos os dias provar coisas diferentes, todas feitas ali em casa.

Ainda com pouco mais de um mês de vida, a sorte tem sido auspiciosa para o The Cakery, admite Filipa Galvão. "O facto de não abrirmos na época alta também nos tem ajudado a afinar o menu e a equipa", diz, acreditando que a casa tem muito para dar e encantar a lisboetas e a quem vem de fora.