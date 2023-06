The Epic Talent Society. Para valorizar e desbloquear talento

Tiago Forjaz, fundador da The Epic Talent Society © DR.

A The Epic Talent Society é uma consultora estratégica portuguesa, fundada em abril de 2022, empenhada em alterar a forma como se identifica e desenvolve talento. Surgiu como resposta às problemáticas que marcam o mercado de trabalho, designadamente para ajudar as empresas a absorver e reter talento, mas também auxiliar os profissionais no desenho da sua carreira num ambiente em constante evolução.

Para intervir nessas duas frentes, a empresa oferece serviços de descoberta de carreira, recrutamento executivo e consultoria empresarial, sempre com foco na transformação. O grande objetivo é permitir que os negócios cresçam e se enraízem na sociedade, enquanto as pessoas encontram propósito na sua vida laboral, sendo também responsabilidade das empresas "assegurar que os colaboradores aprendem todos os dias", explica Tiago Forjaz, fundador da The Epic Talent Society.

Na vertente focada nas empresas e na transformação dos seus processos de recrutamento e gestão de talento, a consultora começa por sensibilizar as organizações para as competências e carreiras do futuro. Através de workshops e palestras, a empresa promove a mudança interna nas organizações, trazendo "uma nova abordagem que cause mudança de mentalidades a longo prazo" acerca do que é o talento e de como este pode ser valorizado.

Adicionalmente, responde a pedidos de recrutamento executivo, utilizando um processo de pesquisa que tem em consideração a agilidade de aprendizagem dos candidatos. A consultora monitoriza o grau de satisfação dos talentos durante o processo, através do Candidate Net Promoter Score, uma "métrica pioneira no mercado".

A empresa também se propõe ajudar a desenhar carreiras, orientando o talento dos profissionais para áreas em crescimento no mercado de trabalho, através de sessões individuais e em grupo, que vão desde a fase inicial, que envolve conhecer a personalidade, os talentos e os objetivos dos indivíduos, até ao "career storming", onde são exploradas as possibilidades de funções, setores e causas para os quais os profissionais gostassem de contribuir. São ainda disponibilizados workshops opcionais que fornecem ferramentas para impulsionar a mudança de carreira, como preparação para entrevistas, elaboração de currículos e aproveitamento de redes de networking.

Durante o seu primeiro ano de atividade, a empresa apoiou 34 clientes corporativos, incluindo companhias como Sonae MC, Galp, Metlife e BCG, em projetos de transformação empresarial e pessoal. Para o ano de 2023, projeta um volume de negócios de 400 mil euros, embora considere mais importante continuar a apostar em novas tecnologias para o recrutamento e descoberta de carreira.