Thidols junta camisolas ao manifesto e ajuda associações dos ídolos

Exemplo de camisola e t-shirt da Thidols © Direitos reservados

Nova coleção para a Thidols, a startup que cruza a moda sustentável com o impacto social. A marca baseada na Casa do Impacto juntou as camisolas ao manifesto: são cinco novos desenhos, que honram cinco ídolos, representando diferentes valores e causas. Na compra de cada artigo, 1 euro é doado para uma instituição solidária.

A cada ídolo está ligada uma associação: Jane Goodall - Instituto Jane Goodall; Nelson Mandela - Fundação Mandela; Malala - Malala Fund; Papa Francisco - Amnistia Internacional; George Orwell - Repórteres sem Fronteiras.

A coleção Names - assim se chama - está disponível em três produtos: além das camisolas (80 euros), também há t-shirts (35 euros) e kits de proteção (20 euros).

"A Thidols é uma marca de impacto, que apoia a sustentabilidade ambiental e o comércio ético e justo para todos os envolvidos na cadeia de produção. Por isso, todos os seus produtos são fabricados em Portugal e com materiais sustentáveis como o algodão 100% orgânico, e o processo de tingimento é feito com tintas naturais, sem químicos e certificadas. No caso das bolsas dos kits de proteção, estas são produzidas com

plástico 100% reciclado", recorda a startup em comunicado de imprensa.

Esta startup de impacto foi fundada em 2019 pela ex-jornalista Marta Velho, que também trabalhou no Dinheiro Vivo. Pode recordar como tudo começou através deste texto - Thidols. Vestir a camisola em nome de um manifesto.