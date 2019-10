TIER capta ronda de 60 milhões. Portugueses da Indico são um dos investidores

A TIER Mobility, uma startup que tem soluções de mobilidade (trotinetes), anunciou que captou uma ronda de financiamento de série B, no valor de 60 milhões de dólares (perto de 55 milhões de euros no câmbio atual). A operação foi liderada pela Mubadala Capital e Goodwater Capital, contanto também com a participação de investidores já existentes como os portugueses da Indico, a White Star Capital, a Northzone, a Speedinvest, a Point9, a Kibo Ventures e Market One Capital, de acordo com o comunicado.

A empresa germânica vai usar este financiamento para “acelerar a sua expansão estratégica na Europa e continuar a construir a sua plataforma de micro-mobilidade para os cidadãos, autoridades municipais e parceiros [na área dos] transportes públicos”.

Desde fevereiro deste ano – altura em que captou a última ronda de financiamento – que a TIER Mobility está presente em 40 cidades, espalhadas por 12 países. E já ultrapassou os 10 milhões de viagens em 11 meses de vida.

Lawrence Leuschner, CEO e co-fundador da TIER, em comunicado, nota que: “Estamos extremamente entusiasmados por tem a Mubadala Capital e a Goodwater Capital a liderar esta ronda”. O líder da empresa diz ainda que a Mubadala Capital não é apenas um reconhecido investidor mas, “mais importante [que isso], tem uma visão para um mundo transformado pela tecnologia e inovação, o que está proximamente ligado com a nossa missão de Mudar a Mobilidade para Sempre”.