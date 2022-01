Três portugueses lançam fundo de 30 milhões para ativos digitais

Tecnologia blockchain é uma das chaves para sucesso da tecnológica de Lisboa. © Fotografia retirada do Pixabay.

Três portugueses criaram um fundo para investir em ativos digitais. O Lightshift Capital tem 30 milhões de dólares (26,3 milhões de euros) para apostar em soluções financeiras descentralizadas, com base na tecnologia blockchain, segundo o anúncio feita nesta terça-feira.

O novo fundo também vai apostar nos "projetos mais promissores" na área das criptomoedas e da web3, também conhecida por internet descentralizada e mais "democrática", por retirar do domínio da rede as principais redes tecnológicas.

O novo instrumento de capital é global e tem como sócios fundadores Simão Cruz, David Nogueira e Roberto Machado.

Com a experiência reunida nas áreas de investimento, capital e produto, os três portugueses conseguiram angariar as verbas necessárias para arrancar com o fundo junto de mais de 50 entidades.

Entre os investidores na Lightshift Capital, destaque para as plataformas de criptomoedas Anchorage (liderada por Diogo Mónica) e a portuguesa Utrust (recentemente adquirida pelos romenos da Elron).