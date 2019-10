Trivalor abre candidaturas para segunda edição de programa de startups

A empresa Trivalor já abriu as candidaturas para a segunda edição do programa de startups, o Emerge, que procura empresas com provas já dadas no mercado e que tenham soluções inovadoras para os desafios das suas empresas.

“Como forma de atrair talento e inovação para um grupo empresarial com mais de 15 empresas e cerca de 28 mil colaboradores, a Trivalor, com mais de 50 anos de experiência, abriu o processo de candidaturas para a segunda edição do Emerge. Com este programa, startups, scale-ups e tecnológicas podem vir a implementar as suas soluções com as empresas Trivalor, e assim ter acesso a uma grande rede de clientes e fornecedores”, indica a empresa em comunicado.

As candidaturas estão abertas até 30 de novembro e podem ser feitas por aqui.

A empresa explica que, após uma primeira triagem vai ser realizada “uma fase de seleção com online pitches, seguida de um evento em Lisboa – Emerge Pitching Days – com a apresentação dos melhores projetos às empresas Trivalor e aos parceiros do programa. No final, serão selecionadas apenas as soluções mais inovadoras para uma colaboração a longo termo e ainda nomeado o vencedor de um prémio de 5 mil euros para o melhor projeto na área da Sustentabilidade”.

Kevin McGuinness, Head of Innovation da Trivalor, explica no documento que as vantagens de participar neste programa “não são só para quem vence, é o contacto e o network que se cria que abre oportunidades para as startups pelo acesso que lhes damos às nossas empresas, mercado e clientes para aprender, testar e escalar”.