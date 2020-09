Turismo de Portugal e PV com 10 milhões para investir em projetos de turismo

O Turismo de Portugal e a Portugal Ventures – sociedade pública de capital de risco – lançou a terceira edição da Call Tourism, com 10 milhões de euros disponíveis para investimento em projetos tecnológicos e não tecnológicos na área do turismo.

As candidaturas, de acordo com o comunicado enviado pelo ministério da Economia, estão abertas até 8 janeiro 2021, em www.portugalventures.pt. Esta nova edição da Call Tourism tem por missão “identificar oportunidades de investimento em projetos, que contribuam para a competitividade da oferta turística do país, que melhorem a experiência do turista em Portugal ou que promovam a eficiência das empresas do setor”.

Em comunicado, o governo explica que são elegíveis projetos de “empresas localizadas em Portugal, que contribuam para os benefícios associados aos ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, apresentando soluções que promovam i) a desmaterialização de processos e serviços, ii) a reciclagem, reutilização e redução de resíduos (recicláveis e bio resíduos), iii) a integração de energias limpas, iv) a eficiência energética, v) a eficiência hídrica, vi) a mobilidade Inteligente”.

Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, esta é mais uma iniciativa para “dinamizar projetos inovadores”. “O novo normal que nos foi imposto mostra a importância da inovação e do desenvolvimento de novas soluções, num setor que tem mostrado a sua resiliência e capacidade de reinvenção”, acrescentou.

Nas duas anteriores edições da Call Tourism, foram recebidas 145 candidaturas, tendo a Portugal Ventures investido em 10 projetos num montante total de 6,3 milhões de euros.

O setor do turismo é um dos mais afetados pela pandemia de covid-19. Esta medida, o lançamento de uma nova call para empresas de turismo, é uma das medidas para impulsionar a retoma do setor turístico nacional.

Ainda esta semana, o ministro da Economia anunciou que o governo ia implementar um mecanismo para uma comparticipação pública aos operadores dos setores da restauração, alojamento, transportes e cultura, que ofereçam descontos aos clientes.

Os descontos nas áreas da restauração e alojamento vão ser suportados pelo Turismo de Portugal, autoridade de turismo nacional. E, de acordo com o comunicado, a instituição liderada por Luís Araújo tem 50 milhões de euros para financiar estas medidas que têm como objetivo incentivar a procura interna por estes serviços.