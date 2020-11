Twinkloo. A pesquisa e os sete bancos

Vista de Lisboa (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

No meio do caos que pode ser a procura por um crédito à habitação, uma solução que simplifique parte do processo pode ser algo parecido com um oásis. Mas é isso que a Tinkloo promete: uma só pesquisa no seu site para se ligar diretamente a sete bancos, procurando a melhor solução de crédito à habitação e explicando ao mesmo tempo o que são spreads, analisando a FINE, o LTV e as taxas TAEG.

Num misto de fazedor e fintech, a empresa está no mercado há já um ano e com reconhecimento do Banco de Portugal para operar nesta área. A pandemia travou um pouco os planos de crescimento, mas desde junho voltaram em força ao mercado, explica o CEO, Miguel Guarino, ao Dinheiro Vivo.

"Somos uma fintech com tecnologia própria para a intermediação de crédito", diz. A vantagem da Twinkloo é "a utilização de um software que foi desenvolvido de raiz, que recorre a inteligência artificial e que tem impacto na eficiência da pesquisa, mais certo do que a concorrência e com maior transparência e feedback em tempo real". Isto, porque cada pesquisa submetida em simultâneo aos sete bancos que estão já em parceria com a empresa é sujeita a todos os critérios de avaliação: desde a idade às taxas de esforço de quem procura o crédito, para que o resultado da simulação seja o mais próxima possível de uma proposta final. "Quando uma pessoa recebe o valor da proposta final, é como se estivesse no banco, porque os critérios que introduziu na pesquisa passaram por todos os pontos de avaliação do banco e se a proposta aparece no site é porque à partida está mesmo aprovada com aquele valor", explica.

Depois da simulação feita, cada utilizador é contactado pela equipa desta fintech do grupo FS Capital, e o processo pode decorrer todo de forma digital, uma logística também útil em tempos de distanciamento social. Segundo Miguel Guarino, o processo aprovado está a demorar entre duas a três semanas e não tem qualquer custo para o cliente.

A empresa tem já parcerias estabelecidas com sete bancos: a Caixa Geral de Depósitos, o EuroBic, o BPI, o Abanca, o Bankinter, a UCI e o Banco CTT.

Com os cálculos já feitos, entra a equipa da Twinkloo em campo para tratar de toda a parte normalmente chata e burocrática, mas que pode ser gerida à distância - e que, defendem, diminui o tempo de análise de cada pedido de crédito.

Os especialistas em crédito fazem ainda um acompanhamento de cada caso para esclarecer as normais dúvidas que surgem num processo que se quer simples, mas continua excessivamente complexo. Para isso têm preparada toda uma secção de artigos explicadores num ABC do Crédito e em que esclarecem o que representa cada taxa e cada despesa associada além da prestação mensal.

Miguel Guarino adianta que já tem alguma exposição ao mercado e que, depois do confinamento do início do ano, aumentaram as pesquisas e a procura por este serviço digital.