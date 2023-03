Um prémio até 25 mil euros para empreendedores

CES 2023, em Las Vegas © Ethan Miller/AFP

Dinheiro Vivo 04 Março, 2023 • 15:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Chegou a nova edição do EIT Digital Venture Program, um programa cofinanciado para União Europeia com prémios monetários até 25 mil euros. A fase de candidaturas para os interessados termina a 16 de abril.

Podem candidatar-se equipas de empreendedores que tenham um protótipo ou uma prova de conceito na área da tecnologia digital, que precisam de conhecimentos e recursos para iniciarem as suas próprias startups, segundo um comunicado da organização.

A ideia é que os projetos passem da fase de protótipo à de investimento e entrada no mercado em menos de um ano, através de mentoria, formação e da ajuda dos tais prémios monetários.

Para as equipas empreendedoras selecionadas está previsto um programa intensivo de pré-aceleração durante oito semanas, com direito a formação e mentoria, em particular, sobre como desenvolver um Produto Mínimo Viável, estabelecer uma entidade legal e angariar fundos com investidores.

Será igualmente dada a oportunidade às equipas, através dos "Pitch Days", para avaliarem as suas soluções junto de investidores, potenciais clientes e especialistas da comunidade de tecnologia e empreendedorismo, indica o mesmo comunicado.

Depois de serem selecionados, os projetos terão acesso a uma parcela inicial de 5 mil euros. Outros 10 mil euros serão atribuídos a quem concluir o programa e incorporar a sua empresa no espaço estabelecido. Mas, os 10 primeiros empreendimentos que encontrarem um investidor e angariarem financiamento até ao final de novembro de 2023 (no valor mínimo de 50 mil euros), terão direito a um prémio adicional de 10 mil euros, totalizando o apoio do EIT Digital os tais 25 mil euros, explicam os organizadores.

Nos últimos seis anos, mais de 200 empreendedores europeus foram apoiados e mais de 124 startups foram lançadas no âmbito do EIT Digital Venture Program, que decorre nos países Bálticos e do leste e sul da Europa, num agregado de 22 países europeus, onde se inclui Portugal.