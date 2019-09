Uma das maiores fintech brasileiras abre centro tecnológico em Espanha

Chama-se Creditas e é a maior plataforma de crédito com garantia do Brasil. A fintech brasileira decidiu expandir a sua presença para a Europa e vai lançar um centro tecnológico na cidade espanhola de Valência, indica o jornal espanhol Cinco Días. “O projeto nasceu com um investimento de 150 mil dólares. Um ano depois já tínhamos conseguido concluir uma ronda de investimento de 1,5 milhões de dólares”, indicou Sergio Furio, um dos fundadores e CEO da Creditas, ao jornal espanhol.

A Creditas é uma das fintech mais valiosas ao nível internacional, estando avaliada em cerca de 750 milhões de dólares. Sergio Furio nasceu precisamente em Valência e não escondeu que “queria voltar à sua terra com algum projeto. Por isso decidiu levar para ali o centro tecnológico da Creditas. O objetivo é desenvolver em Espanha todos os avanços tecnológicos da Creditas”.

Com uma longa carreira na banca foi precisamente quando estava a trabalhar na filial norte-americana do banco espanhol BBVA que surgiu a ideia de lançar a fintech, em 2012. Atualmente, a fintech tem três escritórios: em São Paulo, na Cidade do México e agora em Valência. Conta com 1100 funcionários e pretende alcançar os 2000 no próximo ano. No centro tecnológico em Valência trabalham, para já, 30 pessoas, mas o objetivo é alcançar uma centena no próximo ano.

No ano passado, a fintech concluí uma ronda de financiamento de série C no valor de 55 milhões de dólares, junto de vários fundos de capital de risco, incluindo o Banco Santander. Uma eventual entrada em bolsa é um cenário que não é descartado pelo fundador. “Não o descarto mas não estamos neste momento a planear isso. Neste momento, continuamos a crescer com rondas de financiamento. Temos muita procura”, disse.