Unbabel despede quase 100 pessoas em reestruturação interna

Os efeitos do novo coronavírus já estão a atingir as empresas tecnológicas em Portugal. A Unbabel anunciou na terça-feira um plano de reestruturação que afeta 35% da força de trabalho, isto é, praticamente 100 trabalhadores nos escritórios nacionais e nos Estados Unidos. A quebra de receitas dos clientes da área do turismo e eventos da plataforma de clientes justifica esta medida.

“Anunciámos hoje [terça-feira] internamente uma reestruturação da empresa. Esta medida vai afetar 35% dos nossos colaboradores“, adianta Vasco Pedro, líder e fundador da Unbabel. “Enquanto empresa tecnológica que opera no mercado global, com clientes em indústrias variadas, algumas das quais afetadas pela situação económica resultante da pandemia do Covid-19, tivemos que tomar esta decisão, indesejável mas infelizmente necessária, para garantir a continuidade e a sustentabilidade da empresa”, explica Vasco Pedro em declaração por escrito enviada ao Dinheiro Vivo.

No final de fevereiro, a Unbabel contava com 267 pessoas, divididas pelos escritórios de Lisboa, Porto, São Francisco, Nova Iorque, Pittsburgh e Singapura, conforme referiu o líder da Unbabel em entrevista.

Esta plataforma portuguesa junta inteligência artificial e pós-edição humana à tradução automática e tem como clientes empresas como a TAP e a EDP em Portugal, mas também Facebook, Microsoft, Logitech, PayPal, EA Sports, RockStar Games, easyJet, Booking.com, Under Armour ou Pinterest.

“A solução decidida hoje enquadra-se e responde à conjuntura atual. A Unbabel traz eficiências operacionais e, mais do que nunca, é importante as grandes empresas prestarem apoio aos seus clientes. Mas como uma mudança tão drástica na economia global tivemos de nos agilizar com uma reestruturação interna que nos permitisse fazer face à conjuntura atual e futura”, acrescenta Vasco Pedro.

Quem está de saída, ainda assim, vai beneficiar de um pacote de benefícios proporcionado pela empresa: indemnizações acima da média; extensão do seguro de saúde de todos os trabalhadores até ao final do ano; oferta dos computadores portáteis de trabalho; ajuda na recolocação em novos empregos e apoio aos expatriados são as cinco medas previstas.

Assim que forem ultrapassadas as dificuldades causadas pelo novo coronavírus, “a Unbabel vai continuar a servir o mercado global, mais digitalizado e globalizado depois desta crise, e a investir no desenvolvimento de produtos que, através de Inteligência Artificial aliada a uma rede global de tradutores, permitam às empresas comunicar com os seus clientes nas suas línguas nativas, com uma tradução escalável em qualquer canal digital”.

Em março, esta scaleup portuguesa foi considerada como uma das companhias mais inovadoras do mundo pela revista Fast Company. Em setembro, fechou uma ronda de investimento em série C, de 60 milhões de dólares, tendo elevado para 91 milhões de dólares o montante total captado junto dos investidores.