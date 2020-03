Unbabel foi considerada uma das empresas mais inovadoras do mundo

A startup portuguesa Unbabel, que junta inteligência artificial e pós-edição humana à tradução automática, foi considerada pela revista tecnológica norte-americana Fast Company como uma das companhias mais inovadoras do mundo neste ano de 2020. A Unbabel, de acordo com o comunicado, está em terceiro lugar na categoria de ‘Enterprise’ na lista anual da publicação, que contém 434 firmas oriundas de 39 países. Este ranking premeia firmas que têm um impacto profundo tanto na indústria como na cultura.

Vasco Pedro, CEO da Unbabel, explica que 2019 foi um ano “completamente transformador para o negócio, com grandes avanços na tradução automática, adoção de produto e adoção por grandes clientes”. “Estar entre os premiados de 2020 representa um forte reconhecimento dessas conquistas e a validação da nossa visão abrangente: disponibilizar o apoio centrado no cliente para todos os clientes em qualquer idioma”, acrescenta.

No final de 2019, a startup foi eleita como a maior scaleup portuguesa em 2019 no ranking da aceleradora de startups BGI. Em setembro do ano passado, concluiu uma ronda de financiamento de série C no valor de 60 milhões de dólares. A operação foi liderada pelos norte-americanos da Point72 Ventures, bem como pela e.ventures, Greycroft e pelos portugueses da Indico Capital Partners, elevando para 91 milhões de dólares o investimento total captado.