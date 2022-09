Unicórnio português Feedzai nomeia David Henshall para conselho de administração

O novo board member da Feedzai, David Henshall

O unicórnio português Feedzai, criador e proprietário da primeira plataforma mundial para gestão do risco financeiro, anunciou esta segunda-feira a nomeação de David Henshall, presidente e CEO da Citrix Systems, para o conselho de administração. A startup espera que a vasta experiência do profissional ajude a escalar o negócio e contribua para o seu "ciclo de hipercrescimento".

"Estamos entusiasmados por dar as boas-vindas ao David. A sua vasta experiência no crescimento de algumas das empresas mais inovadoras do mundo, como a Citrix, será inestimável para nos ajudar a escalar o nosso negócio e a continuar o nosso ciclo de hipercrescimento", destaca Nuno Sebastião, cofundador e CEO da Feedzai, citado em comunicado.

Licenciado em Administração de Empresas pela Universidade do Arizona, o profissional conta com passagens pela Rational Software Corporation, enquanto diretor financeiro, e pelas Cypress Semiconductor e Samsung, com cargos financeiros.

Anos mais tarde, David Henshall assumiu a posição de presidente e diretor executivo da Citrix Systems, na qual desempenhou funções executivas durante quase vinte anos. Enquanto chefe de operações e diretor financeiro, o especialista em administração de empresas foi responsável pela supervisão das finanças a nível global, operações e organizações administrativas da empresa. Ao momento, Henshall integra também o conselho de administração da New Relic e Everbridge.

"Juntar-me ao Conselho de Administração da Feedzai e contribuir para a próxima fase de crescimento da empresa é abordar verdadeiramente a forma de operacionalizar o risco do crime financeiro. Estou ansioso por fazer parte do impacto sem limites que isso pode ter", destaca o novo membro do conselho de administração da tecnológica portuguesa.