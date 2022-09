Unicórnio português Talkdesk posiciona-se como líder no Quadrante Mágico da Gartner

O fundador e CEO da Talkdesk, Tiago Paiva © Direitos Reservados

A tecnológica portuguesa com estatuto de unicórnio Talkdesk, foi nomeada líder no Quadrante Mágico da Gartner de 2022 na categoria de Contact Center as a Service. Esta é a quarta vez consecutiva que a startup recebe a distinção, que este ano resultou de uma análise rigorosa de nove fornecedores de contact centers globais para avaliar a totalidade da sua visão e a sua capacidade de execução.

"A Talkdesk avançou significativamente para cumprir a sua visão ousada", destaca a startup em comunicado. "Isto inclui o lançamento de 50 inovações de produto nos últimos quatro anos, bem como novas expansões no mercado global", assim como o reforço do seu compromisso de "enfrentar os desafios únicos de indústrias especificas com soluções de contact center" personalizadas para as diferentes necessidades dos setores de servicos financeiros, saúde e retalho. Além disto, refere, "as funcionalidades da IA da Talkdesk reforçam as ferramentas e processos diários dos contact centers com uma tecnologia robusta, o que alavanca uma melhor experiência de cliente num mundo digital".

Tiago Paiva, fundador e CEO da Talkdesk, considera que a tecnológica está assim "a construir uma reputação inigualável na inovação da experiência do cliente, serviço e apoio ao cliente" - e a prova, é este "sucessivo reconhecimento".

Segundo a Gartner, empresas líderes são "fornecedores com forte capacidade de apoiar os quatro pilares de um ótimo serviço ao cliente e de satisfazer organizações multinacionais com empresas locais de vendas e apoio". Estas, são também "mais suscetíveis a prestar serviços a clientes através de parceiros". Adicionalmente, "têm capacidade de suportar diferentes níveis de complexidade de implementação, inclusive integrações com parceiros através de mercados estabelecidos", explica a consultora.

A Talkdesk garante continuar a trabalhar para dar às organizações formas mais inteligentes de transformar os seus contact centers e experiência de cliente através de soluções específicas de indústria, inteligência artificial, automatização e ferramentas de envolvimento da força de trabalho. "Estamos também presentes para os apoiar ao longo desta jornada como um parceiro de negócios dedicado ao seu sucesso", conclui Tiago Paiva.