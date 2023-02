Unicórnio Sword Health é caso de estudo na Harvard Business School

Virgílio Bento, fundador e presidente executivo da SWORD Health. © DR

A Sword Health, a unicórnio portuguesa que criou a primeira solução digital para o tratamento de patologias músculo-esqueléticas, foi selecionada como caso de estudo na Harvard Business School, nos Estados Unidos.

O momento ocorreu a semana passada na universidade americana onde a Sword Health partilhou a sua história e visão de modelo de negócio aos alunos do curso "Inovando na Saúde", liderado pela professora Regina Herzlinger. A Harvard Business School decidiu escolher a startup portuguesa porque é uma das que mais cresce a nível mundial, tem um negócio à escala global e por ter um papel decisivo na investigação clínica e criação de patentes, pode ler-se num comunicado enviado às redações.

"Foi uma honra acolher este novo business case para partilhar um exemplo distinto com estudantes empreendedores e fazedores em Harvard e em todo o mundo", partilhou a professora Regina Herzlinger.

Os estudantes debateram o caso "Sword Health: Freeing the World from Pain", tendo contacto com os desafios enfrentados pelas empresas de saúde digital, seja ao nível da redução de custos, de assegurar e desenvolver crescimento ou para manter os elevados padrões de qualidade.

"Depois de termos conseguido êxito num dos mercados mais competitivos do mundo, somos agora um caso no mundo académico, um exemplo para futuros líderes e empresários na mais reputada universidade do mundo", disse em comunicado Virgílio Bento, fundador e CEO da Sword Health.

Desde o seu lançamento em 2015, a Sword Health tem trabalhado com seguradoras, sistemas de saúde e empregadores em todo o mundo para tornar os cuidados físicos de alta qualidade acessíveis a todos.