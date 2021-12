Unicórnios Portugueses. Histórias dos zero aos mil milhões contadas em livro

Autora do livro "Unicórnios Portugueses", Ana Pimentel. © Manuel Correia

"Unicórnios Portugueses" é o primeiro livro que conta como cinco startups fundadas com ADN nacional passaram a valer mais de mil milhões de dólares (887,4 milhões de euros). Ultrapassar esse patamar é marcante para qualquer empresa tecnológica. A autora do livro, Ana Pimentel, também quis deixar a sua marca em mais de 200 páginas.

Como uma startup, a obra nasceu de uma necessidade. "Desde o tempo que comecei a acompanhar o ecossistema, apercebi-me de que não havia nada onde as pessoas pudessem perceber tudo. Apenas havia artigos dispersos por jornais, revistas e links na internet. Não havia nada que contasse como este fenómeno nasceu, quem é que lhe deu este nome e como é que chega a Portugal", recorda a ex-jornalista.

Ana Pimentel escreveu sobre startups e tecnologia durante quase uma década para o jornal digital Observador. Ao longo da carreira, conheceu os fundadores dos unicórnios portugueses, contando os momentos de sucesso e mostrando os períodos de maior desafio.

"Acho que isto pode funcionar como registo histórico: do início do fenómeno, do que foi e do que está a ser. O livro resulta da minha observação enquanto jornalista do que se estava a passar a nível nacional e internacional."

O livro não se limita a republicar as centenas de artigos que a ex-jornalista publicou sobre estas empresas: há entrevistas a personalidades como Cristina Fonseca (cofundadora da Talkdesk) e a José Sérvulo Rodrigues (Armilar Venture Partners), além de mais algumas explicações para quem quer perceber como funciona o mundo das startups e do empreendedorismo.

"Quis escrever de uma forma próxima, descomplicada e acessível a qualquer pessoa. Quando alguém fala em startup, unicórnio e tecnologia e, a outra pessoa fica logo a pensar que não é para si. Na verdade, isto é para todos nós: estas empresas empregam muita gente, têm um alcance brutal, os produtos ou serviços que desenvolvem chegam a quase todos de forma direta ou indireta e parece-me importante que toda a gente saiba o que anda a consumir."

A ideia para o livro nasceu em 2019 e começou a ser escrito "nas folgas, nas férias e nos fins de semana" porque "era difícil conciliar" com o trabalho de jornalista. Inicialmente, a obra seria publicada no final de 2020. Mas foi necessário esperar mais um ano até chegar às bancas.

"Quando rebentou a pandemia o livro não estava todo escrito e foi necessário colocar projetos em pausa. Fiquei na expectativa de perceber como a pandemia teria impacto nestas empresas." O próprio livro fala sobre a chegada da covid-19 e as várias iniciativas que foram tomadas para ajudar a economia e os empresários durante o primeiro confinamento.

Depois de uma conversa com o editor, José Prata, a autora retomou a escrita. "As empresas continuaram bem e a crescer depois da chegada da pandemia". Já neste ano, Feedzai e Remote viraram unicórnios e ainda entraram a tempo de verem as suas histórias contadas, tal como Farfetch, OutSystems e Talkdesk.

Já depois de chegar às bancas, houve mais duas empresas tecnológicas que passaram a valer mais de mil milhões de dólares: SWORD Health e Anchorage.

Isso não é problema para Ana Pimentel, que até escreveu um aviso aos leitores logo no início da obra: "Tudo o que aconteceu até à data está no livro. Também os livros de história não ficam desatualizados", graceja.

Depois da carreira de jornalista, Ana Pimentel trabalha como editora no grupo LeYa.