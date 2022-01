Universidade de Coimbra procura notáveis na cultura, economia ou inovação

Coimbra , 13/2/20 - Entrevista esta manhã na Reitoria da Universidade de Coimbra com o Reitor Amílcar Falcão Reitor Amílcar Falcão com fundo da Via Latina e Torre da Universidade Fernando Fontes / Global Imagens © Fernando Fontes / Global Imagens

Depois de José Tolentino de Mendonça ter sido distinguido pelo seu trabalho no ano passado, estão de novo abertas as candidaturas ao Prémio UC 2022. Até 9 de fevereiro, a Universidade de Coimbra (UC) espera receber propostas para ajudar a identificar o beneficiado deste ano com o galardão, atribuído anualmente a "uma pessoa de nacionalidade portuguesa que se tenha distinguido nas áreas da cultura, da economia e gestão e/ou ciência e inovação".

De acordo com a instituição liderada por Amílcar Falcão, reitor daquela escola e novo colunista no Dinheiro Vivo, qualquer instituição ou pessoa de nacionalidade portuguesa pode enviar propostas de candidatura ao Prémio, dirigidas ao Reitor da Universidade de Coimbra (Reitoria da Universidade de Coimbra, 3004-531 Coimbra). "As propostas devem incluir um curriculum vitae do/a candidato/a, assim como uma explicitação clara da relevância e do caráter inovador do seu contributo de elevado mérito (não superior a 5000 carateres, espaços incluídos)", explica a UC.

Instituído em 2004 e atualmente com o patrocínio do Santander Universidades e o apoio do Global Media Group, o prémio, com um valor de 25 mil euros: 10 mil para o/a vencedor(a) e 15 mil para a atribuição de uma Bolsa de Investigação Santander para apoiar o desenvolvimento de trabalho numa área a definir pelo/a premiado/a, será depois decidido por um júri pluridisciplinar, cujo presidente será o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão.

Lisboa, 20/09/17 - Entrevista a JosŽ Tolentino Mendona na Universidade Cat—lica, a prop—sito do lanamento do seu livro "O pequeno caminho das grandes perguntas". (Sara Matos / Global Imagens) © Sara Matos / Global Imagens

No ano passado, foi o cardeal, ensaísta, poeta e teólogo José Tolentino de Mendonça a vencer o Prémio UC. O novo distinguido será anunciado no dia 24 de fevereiro, num evento aberto na Reitoria, e a entrega do prémio decorrerá no primeiro dia de março, durante a sessão solene comemorativa do 732.º aniversário da Universidade de Coimbra.

Mais informações, regulamento e lista dos vencedores das edições anteriores do Prémio Universidade de Coimbra aqui.