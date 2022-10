Via Sénior. Booking das residências facilita escolha às famílias portuguesas

O diretor-geral da Via Sénior, Nuno Saraiva da Ponte © Leonardo Negrão/Global Imagens

Funciona como uma plataforma de alojamento, mas com uma ligeira diferença: em vez de apresentar resultados com os melhores hotéis para desfrutar nas próximas férias, indica as residências do país mais adequadas às necessidades de um sénior, como se de um match perfeito se tratasse. Idealizada por Nuno Saraiva de Ponte e José Bastos Lino, respetivamente, gestor e médico geriátrico, a Via Sénior foi lançada no início deste ano e já ajudou dezenas de famílias com colocações em quase todos os distritos do país - e de forma gratuita.

"Percebemos que havia vários aspetos passíveis de melhoria, quer ao nível das residências, nomeadamente no que à comunicação, organização e posicionamento diz respeito, quer das famílias, que sentem dificuldade em encontrar a residência sénior mais apropriada para o seu parente." E assim nasceu aquela que viria a ser uma das ferramentas mais úteis num país onde os mais de 65 anos representam 23,4% da população, traduzindo-se em 2,4 milhões de pessoas.

Munido de uma tecnologia robusta e intuitiva, o portal online oferece uma espécie de triagem, através de um conjunto filtros que incluem área geográfica, tipologia, serviços clínicos, comodidades e intervalo de orçamento. Depois de apresentada uma seleção de residências, o utilizador tem à sua disposição uma equipa de assistentes sociais, com a qual pode esclarecer dúvidas via telefone e solicitar uma análise mais refinada das necessidades do idoso em questão, posteriormente validada por uma equipa de médicos. Numa última fase, a Via Sénior pode ainda estabelecer a ponte entre as famílias e as residências para confirmar disponibilidades de vaga, agendar uma visita física e conhecer o valor específico da estadia.

De Norte a Sul, passando ainda pelas Ilhas, são mais de 2500 as residências sénior, de âmbito lucrativo e não lucrativo, que compõem a oferta da plataforma. "As famílias têm tudo a ganhar em consultar o portal. Além de terem acesso a todas as residências com alvará que existem no país, têm oportunidade de, através do critério de filtros e da intervenção da equipa, chegar a um conjunto mais fechado de residências adaptadas", explica ao Dinheiro Vivo o diretor-geral da startup, Nuno Saraiva de Ponte.

O objetivo é tentar mitigar um processo que habitualmente é moroso e que tem algum grau de insegurança, tornando-o mais simples e transparente. "Queremos melhorar a perceção do setor. Há ainda muitas famílias que julgam que colocar os seus parentes numa residência configura um ato de menor atenção", observa o responsável. Há que esclarecer: "Em muitas situações, torna-se mais vantajoso para o idoso estar numa residência". Vida digna, espaços adaptados, melhoria do desenvolvimento físico e cognitivo, assistência médica e componente social são algumas das vantagens.

Também o facto de o mercado das residências ter pouca visibilidade motivou a criação da plataforma. A origem do problema? A comunicação. "Há residências que têm uma componente técnica elevada, boas infraestruturas e um serviço dedicado aos residentes, mas uma comunicação para o exterior fraca", explica Nuno Saraiva de Ponte. Esta é uma falha que o projeto quer colmatar, não só através da montra online, como também de recursos como videorreportagens com drones ou entrevistas. Para assegurar custo zero às famílias, as instituições suportam o encargo, tanto do slot na plataforma, como do restante serviço.

As solicitações na plataforma têm aumentado de dia para dia. Os que recorrem a ela são tanto aqueles que têm um grau de dependência, como os que desejam antecipar esta situação de vida por sentirem mais segurança ou comodidade. Com a informação a ter de ser atualizada constantemente, a equipa da Via Sénior, ao momento composta por seis elementos, terá de crescer, sobretudo ao nível do atendimento. As vagas para assistentes sociais estão em aberto e são valorizados profissionais com experiência em geriatria ou visita domiciliar.