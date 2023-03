Visa estreia programa de aceleração para fintechs em Portugal

Visa Innovation Program Europe tem candidaturas abertas até 14 de abril © Dave Kotinsky / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Visa estreou esta terça-feira o seu programa de aceleração para fintechs em Portugal, em parceria com a Fintech Solutions e a Hackquarters. A primeira edição do Visa Innovation Program Europe (VIPE) será realizada num formato conjunto com Espanha e procura startups do setor financeiro para acelerar o ecossistema e trazer soluções inovadoras ao mercado. As candidaturas estão abertas até 14 de abril.

"Através do Visa Innovation Program Europe, queremos incentivar e originar ideias disruptivas nesta área, com o objetivo de desbloquear novos fluxos de pagamentos. A Visa pretende apoiar estes candidatos com formação, visibilidade e acesso ao ecossistema", destaca Gonçalo Santos, country manager da Visa em Portugal, citado em comunicado.

De acordo com a empresa de pagamentos, serão selecionadas oito fintechs que "desenvolvam o seu trabalho em torno da criação de soluções focadas nas experiências de pagamento de última geração (sendo exemplo disso, as cripto moedas, as redes de blockchain ou o setor da banca), e cujas iniciativas sejam capazes de apoiar as PME nos seus processos de digitalização".

"Construção de um futuro sustentável e inteligente", "Empoderamento das Pequenas e Médias Empresas (PME)", "Experiências de pagamentos de última geração" e "Criação de novos fluxos de pagamento" são alguns dos apontados pela Visa, com os quais as startups candidatas se deverão identificar.

No que diz respeito ao programa, os projetos vencedores terão acesso, durante um período de seis meses, a conteúdos de formação, sessões de mentoria, contactos privilegiados com investidores, e encontros com diversas instituições financeiras e empresas de outros setores, com diversas possibilidades de colaboração e trabalho conjunto.

Lançado em 2019, o Visa Innovation Program Europe conta já com mais de 900 candidaturas, 72 participantes e 68 projetos-piloto implementados com sucesso. O programa, com foco no sul da Europa, já disponibilizou um total de 1300 horas de tutoria aos participantes, tendo alcançado, em 84 rondas de financiamento, mais de 350 milhões de euros em apoio financeiro.

A Payhawk da Bulgária, que se tornou num unicórnio em 2022, foi uma das participantes.