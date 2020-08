Vista Alegre: Dos fornos de Ílhavo para a mesa da Casa Branca

É o decano das marcas da portugalidade e não admira que seja comum encontrar uma peça Vista Alegre numa casa portuguesa. Ainda assim, a dois anos de completar dois séculos, a empresa continua imparável e com vontade de crescer para lá dos 70 mercados para onde exporta hoje a produção.

Fruto da fusão com a Atlantis, a Vista Alegre tem hoje um catálogo capaz de “pôr a mesa” por inteiro com pratos de porcelana, copos de cristal e ainda a cutelaria. E é com uma pool internacional de designers, em estreita colaboração com as equipas internas de design, que a Vista Alegre procura desenvolver coleções inéditas, que criam as tendências neste mercado.

Mas para lá da contemporaneidade do design que dá forma e cor às coleções, quem visita a fábrica de porcelanas em Ílhavo vai reencontrar a mesma forma de pintura à mão e de escultura manual que sempre distinguiu a empresa desde 1824 e que ainda hoje tornam cada peça numa obra de arte única.

Foi essa delicada forma de artesania preservada ao longo de gerações que o Made in Portugal foi redescobrir numa empresa que fabrica baixelas que conquistaram mesas tão distintas como as da Presidência da República, da Casa Branca ou o próprio Palácio de Buckingam.

O melhor é ver o vídeo.

Consulte aqui todas as reportagens da rubrica Made in Portugal.