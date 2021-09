Volkswagen Digital Solutions dá o pontapé de saída à primeira Junior Academy para recém licenciados

Empresas queixam-se da dificuldade em encontrar perfis qualificados para a resposta digital © Ina FASSBENDER/AFP

A Volkswagen Digital Solutions (VWDS), hub tecnológico do Grupo Volkswagen para a transformação digital, deu neste arranque de setembro o pontapé de saída à sua primeira academia de jovens recém-licenciados. Este é um programa, de acordo com o comunicado, desenvolvido para que estes recém-licenciados fiquem com as ferramentas necessárias para a sua integração na equipa.

"Durante um ano, os novos trainees [estagiários] serão inseridos nas equipas de produto e acompanhados no desempenho das suas funções - IT Analyst ou Software Developer - nas três tech units da empresa: Application Management Services (AMS), que faz o suporte aplicacional de várias marcas e desenvolvimento de software para o Grupo Volkswagen; a MAN Digital Hub (MDH), que desenvolve produtos digitais para as áreas de logística, transportes e veículos comerciais da Marca MAN Truck & Bus; e o Software Development Center (SDC:LX), que desenvolve produtos digitais centrados no utilizador, através de metodologias como o pair-programming e user-centric design, para várias marcas do Grupo", explica a Volkswagen em comunicado.

Joana Martins, responsável pela Júnior Academy, aponta que a taxa de taxa de rotatividade das posições júnior na Volkswagen Digital Solutions é de 0%, algo que pode ser atribuído ao facto de: "a nossa equipa é bastante diversificada, tem muito know-how e a exposição à equipa de liderança é grande. Sabemos que estes são fatores que têm impacto na hora da decisão e juntando o facto de estarmos a construir produtos para todo o mundo, com impacto numa organização com mais de meio milhão de colaboradores, torna o nosso trabalho não só pertinente, mas sobretudo relevante num contexto global".

Esta academia da Volkswagen surge no âmbito de uma estratégia de combate à escassez de talento de IT no mercado. "Mostrar o que fazemos, numa dinâmica de total integração dentro nossas equipas é a melhor forma de conquistar este talento, não é em todas as empresas que se tem a oportunidade de criar soluções que vão ser utilizadas por milhões de pessoas em todo o mundo, com a segurança e o suporte de uma multinacional", nota ainda Joana Martins.

A Volkswagen Digital Solutions conta com uma equipa composta por mais de 200 profissionais de mais de 16 nacionalidades. Até ao final do ano, a VWDS conta chegar aos 300 colaboradores e, pelo menos, aos 450 em 2023.