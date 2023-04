Volup. De olho na fronteira e no recorde no crowdfunding

O fundador e CEO da Volup, Álvaro Meyer. © Rita Chantre/Global Imagens

A ideia de entregar refeições de restaurantes de luxo, nascida em dezembro de 2020 - quando a pandemia nos assombrava -, não esmoreceu quando voltámos a sair de casa. Isso mesmo se comprova pelo crescimento da Volup, plataforma que estreou essa área e que, depois de Lisboa, Cascais e Porto, aponta à expansão internacional. Para crescer ao ritmo da sua ambição, a startup de delivery exclusiva de prime food lançou, em fevereiro, uma campanha de equity-crowdfunding. E alcançou, nas primeiras 24 horas, meio milhão de euros - valor já ultrapassado e caminhando rapidamente para o recorde de 600 mil euros, o mais alto alguma vez atingido em Portugal. Uma vez que a campanha continua, o objetivo agora é bater o recorde nacional, atingindo o maior financiamento.

A iniciativa decorre na Wefunder - plataforma que permite angariar investimento junto de qualquer pessoa em troca de capital social -, que selecionou uma dezena de empresas para lançar a sua operação na Europa. A Volup foi a única nacional escolhida e isso vai ajudar a startup a consolidar-se no setor de food-tech em Portugal.

Como explicam os responsáveis, a Volup foi a marca que conseguiu mais dinheiro "e grande parte do investimento angariado vem de clientes habituais, que quiseram tornar-se acionistas e associar-se ao crescimento da plataforma".

Para o fundador, este movimento revela "o potencial do negócio e o valor atribuído a este projeto". "Esta campanha vai permitir escalar a operação, o que é essencial na estratégia da Volup, cumprindo objetivos previamente traçados, incluindo a consolidação da nossa posição no segmento gourmet/premium da restauração em Portugal", confirma o CEO. Álvaro Meyer frisa ainda que a empresa pretende "continuar a desenvolver conceitos gastronómicos inovadores, em parceria com os mais conceituados chefs em Portugal, sem perder de vista uma potencial expansão".

Atualmente, a Volup conta no portefólio com mais de uma centena de restaurantes, dos quais 46 são exclusivos - e que antes nem sequer tinham entregas. Com uma lista onde constam marcas como Kanazawa, Estoril Mandarim, Lota da Esquina, Pap"Açôrda e Porto de Santa Maria, o objetivo traçado para este ano é chegar a um milhão de euros em vendas.

"Quando estamos perante um cenário económico desafiante, que gera hesitação junto dos grandes investidores, e num contexto em que muitas startups infelizmente estão a fechar portas, a Volup, um pouco contra a corrente, consegue levantar uma ronda de investimento em que grande parte da captação é feita junto dos seus clientes e parceiros. Isso deixa-me orgulhoso em relação ao nosso trabalho", diz o fundador.