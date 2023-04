Volup está prestes a bater o recorde crowdfunding em Portugal

Álvaro Meyer, CEO da Volup © DR

A Volup - plataforma que entrega refeições de restaurantes de luxo - lançou em fevereiro uma campanha de equity-crowdfunding e conseguiu, nas primeiras 24 horas, alcançar o montante de 500 mil euros. Atualmente já tem 520 mil euros.

Um valor muito perto daquele que alguma vez foi atingido em Portugal e que chegou aos 600 mil euros. Uma vez que a campanha ainda continua, o objetivo primário da Volup é bater este recorde nacional, conseguindo o maior possível.

A iniciativa decorre na Wefunder (plataforma que permite às empresas angariar investimento junto de qualquer pessoa em troca de capital social), que selecionou 10 empresas para lançar a sua operação na Europa. A Volup foi a única empresa nacional escolhida e isso vai ajudar a startup a consolidar-se no setor de food-tech em Portugal.

Como explica a empresa em comunicado, a Volup foi a marca que conseguiu mais dinheiro "sendo que grande parte do investimento já angariado é de clientes habituais, que quiseram tornar-se acionistas da Volup e associar-se ao crescimento desta plataforma, dado o potencial do negócio e o valor que atribuem ao projeto".

Para o CEO da marca, "esta campanha vai permitir escalar a operação, o que é essencial na estratégia de crescimento da Volup, cumprindo alguns objetivos previamente traçados, como consolidar a nossa posição no segmento gourmet/premium da restauração em Portugal". Álvaro Meyer frisa ainda que a empresa que lidera pretende "continuar a desenvolver conceitos gastronómicos inovadores, em parceria com os mais conceituados chefes em Portugal, sem perder de vista uma potencial expansão".

Atualmente a Volup conta no seu portfólio com mais de uma centena de restaurantes, dos quais 46 são exclusivos (e que anteriormente não faziam entregas). Da sua lista constam restaurantes com Estrela Michelin e tem como objetivo atingir, este ano, um milhão de euros em vendas.

"Quando estamos perante um cenário económico desafiante, que gera natural hesitação junto dos grandes investidores, e num contexto em que muitas start-ups infelizmente estão a fechar portas, a Volup, um pouco contra a corrente, consegue levantar uma ronda de investimento em que grande parte da captação é feita junto dos seus melhores clientes e parceiros. Isso deixa-me orgulhoso em relação ao trabalho que temos feito", reforça o fundador da start-up.