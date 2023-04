Web Summit Rio. Já são conhecidas as 25 startups portuguesas que vão rumar ao Brasil

epa10279448 Visitors attend the Web Summit 2022 Opening Night in Lisbon, Portugal, 01 November 2022. Web Summit, considered the largest event of startups and technological entrepreneurship in the world, takes place from 01 to 04 November in Lisbon. EPA/MIGUEL A. LOPES © EPA

A primeira edição da Web Summit Rio, que se realiza já entre 1 e 4 de maio, no Rio de Janeiro, vai contar com a participação de 25 startups portuguesas que, em conjunto, já levantaram mais de 28 milhões de euros, foi esta sexta-feira anunciado. A Startup Portugal, que alberga 14 daqueles projetos, acompanhará a delegação portuguesa à cimeira, no âmbito na iniciativa Business Abroad.

"A delegação que acompanhamos este ano à primeira edição da Web Summit Rio destaca-se pelo estágio adiantado das startups que vão representar Portugal no Brasil. Ao todo, já levantaram mais de 28 milhões de euros e todas elas estão prontas para ativar e desenvolver as suas operações no mercado brasileiro", comenta António Dias Martins, diretor executivo da Startup Portugal, citado em comunicado.

As restantes empresas (11) rumarão à conferência tecnológica ao abrigo da parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, através da Fábrica de Unicórnios, ou de forma independente. Software, inteligência artificial, educação, fintech, desporto e lifestyle são algumas das áreas de atuação do conjunto de 25 projetos, dos quais nove se encontram em fase beta e growth.

Em janeiro do ano passado, a Startup Portugal assinou um memorando de entendimento com a Câmara Portuguesa do Comércio e Indústria do Rio de Janeiro para que o organismo colabore na expansão das startups portuguesas para o mercado brasileiro. Neste sentido, logo no primeiro dia da Web Summit Rio, a delegação portuguesa irá reunir-se com stakeholders locais e participar num evento com várias sessões sobre processos legais, fiscais, oportunidades de negócio no país e uma sessão de pitch com as startups portuguesas.

Nas palavras de António Dias Martins, "esta edição da Web Summit Rio é particularmente importante para a Startup Portugal, numa lógica de prospeção para a atração de talento e de investimento".

Quais são as 25 startups

· BlockBee: plataforma com infraestruturas de pagamento para as moedas criptográficas;

· Blue Insight Technologies: acompanha projetos da economia azul, desde o desenho conceptual até ao produto finalizado;

· Deeploy.me: ajuda empresas a contratar e subcontratar equipas de produto, ligando-as a uma comunidade de designers UX/UI;

· Dizconto: rede social para compra de roupa;

· Enline: SaaS sem sensores, baseado cloud, que permite o conhecimento do comportamento eletromecânico e térmico a ser aplicado nos ativos dos sistemas de energia;

· Frontfiles: plataforma de trabalho colaborativo e de mercado para fotojornalistas, profissionais de imagem e agências noticiosas;

· Go Beesiness: escola de empreendedorismo global que transforma a sociedade com conhecimento e orientação;

· Hoopers: comunidade global de basquetebol que liga jogadores, fãs e entusiastas através de produtos, conteúdos, experiências e NFTs;

· IDE Social Hub: plataforma que combina soluções transversais nas áreas de tecnologia e digital para pessoas;

· Infinite Foundry: plataforma metaverso que acolhe o gémeo digital 3D de uma fábrica industrial para monitorização remota 3D, otimização da fábrica e formação virtual;

· ITERCARE: serviço centralizado que liga doentes e prestadores, utilizando tecnologia inovadora para uma experiência melhor e mais segura;

· Knok Healthcare: plataforma para cuidados de saúde de qualidade através da telemedicina aumentada;

· LEADZAI: plataforma de aquisição de clientes;

· Mentorise: plataforma de mentoria que capacita pessoas e organizações a impulsionar o conhecimento e o desempenho, através de ligações humanas;

· Modatta: marketplace onde as pessoas podem controlar os seus dados pessoais e monetizá-los através da interação com as marcas que lhes interessam;

· Move: legaltech que liga startups e talento tecnológicos a Portugal;

· My Data Manager: solução de governação, risco e conformidade que ajuda as organizações a implementar, gerir e reportar de uma forma eficaz;

· MyCareforce: plataforma de recrutamento de profissionais de saúde;

· ndBIM: plataforma de construção colaborativa integrada e baseada na nuvem que melhora a comunicação e colaboração entre todos os departamentos, fornecendo um conjunto de dados comum e acessível em tempo real e no terreno;

· Neroes: fusão de neurotecnologia e IA para impulsionar a saúde mental e o desempenho, aumentar a confiança, a tomada de decisões, e reduzir a ansiedade nos negócios e no desporto;

· Sensei: startup que transforma as compras de mercearia com tecnologia autónoma para operações de retalho otimizadas e experiência de compra sem descontinuidade;

· SheerME: plataforma de acesso a reservas e pagamentos em linha a todos os serviços de bem-estar a qualquer hora, em qualquer lugar alimentado por um ecossistema de carteiras;

· Swood: plataforma de benefícios flexíveis que combina características de RH e serviços financeiros;

· Vawlt Technologies: solução de armazenamento de dados com níveis de segurança inigualáveis e benefícios económicos duradouros;

· Wallstreeters: plataforma de wealth management.