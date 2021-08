Web Summit só aceitará participantes vacinados ou com teste PCR negativo

Píblico no terceiro dia da Web Summit 2019. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Com autorização para voltar ao formato presencial, a Web Summit deste ano apenas aceitará participantes vacinados ou com teste PCR negativo. Segundo a organização, esta será a forma mais recomendada para aceder à cimeira tecnológica, que irá decorrer no Altice Arena entre 1 e 4 de novembro.

"A melhor forma e mais responsável de dar garantias [de segurança] aos participantes é através da obrigatoriedade de apresentaçaõ de certificados de vacinação, ou, em alternativa, testes PCR negativos, com a validade de 72 horas", refere o líder da Web Summit, Paddy Cosgrave, citado em comunicado de imprensa divulgado esta terça-feira.

A Web Summit, no entanto, admite que poderá apenas recomendar - em vez de obrigar - àutilização das máscaras para aceder à cimeira. "Como é improvável que as máscaras sejam legalmente necessárias para aceder a espaços interiores em Portugal em novembro, a Web Summit será solidária com qualquer participante que queira usar máscara", acrescenta.

Paddy Cosgrave lembra ainda que os produtores da Web Summit estão a trabalhar em conjunto com a Direção-Geral da Saúde para garantir o cumprimento das regras sanitárias que forem aplicáveis no início de setembro. Ou seja, os participantes serão informados para eventuais alterações antes do evento.

A lista de oradores para a Web Summit de 2021 contará, por exemplo, com as presenças confirmadas do presidente da Microsoft, Brad Smith; da vice-presidente da Comissão Europeia Margrethe Vestager; do futebolista Gerard Pique; a atriz, escritora e produtora norte-americana Amy Poehler - mais conhecida pela série Parks and Recreations e pelas parcerias com Tina Fey.

Da lista de participantes destaque para os fundadores de empresas tecnológicas como a Plaid, Intercom, Blockchain, Bolt, Cameo. Da lista de investidores presentes a Web Summit destaca Reshma Sohoni da Seedcamp, Geoff Lewis da Bedrock, Benedict Evans da Mosaic Ventures e Wesley Chan da Felicis Ventures.

Para a edição de 2021 está prevista a presença de mais de mil oradores, 1250 startups, 1500 jornalistas e 700 investidores que irão discutir tecnologia, a sociedade, entre outros temas, nos vários palcos da Web Summit em Lisboa.