Webhelp. Programa de outsourcing para startups quer conquistar mercado nacional

Chloé de Mont-Serrat, global head do The Nest by Webhelp © Pedro Rocha/GI

O arranque deu-se em 2018, na terra natal. Três anos depois, já marcava presença em vários pontos do globo, fruto do seu "sucesso e extraordinário crescimento". Hoje, o The Nest by Webhelp, programa da multinacional francesa projetado para apoiar startups e scaleups de todo o mundo a escalarem os seus negócios com recurso ao outsourcing, já atende mais de 150 empresas, com operações em mais de 60 países, e, no curto prazo, tem como objetivo captar o interesse dos empreendedores portugueses.

Em entrevista ao Dinheiro Vivo, Chloé de Mont-Serrat, global head do The Nest, destaca que Portugal tem sido um dos principais centros operacionais do programa desde o seu lançamento em território nacional, em 2019. O escritório de Braga, aliás, foi o primeiro a acolher um hub fora de França. E, desde o apoio técnico e ao cliente até à gestão de vendas e de plataformas, especialmente nos setores das fintech e do retalho, a equipa lusa, distribuída pelo Norte e Lisboa, tem revelado "capacidades incríveis para fornecer às startups europeias tudo o que é necessário para o seu desenvolvimento", aponta.

Não obstante o contributo das sucursais portuguesas para a iniciativa, o portefólio de clientes no país é ainda escasso, estando a multinacional a encetar esforços para convencer os empreendedores a trabalhar com o The Nest. "Sentimos que ainda não é do conhecimento geral do mercado esta possibilidade. Queremos começar a ser contactados pelas empresas nacionais, para que possamos ser uma mais-valia nos seus primeiros anos de vida ou fases mais desafiantes de crescimento."

Segundo a líder da iniciativa, que registou um crescimento de 400% em 2022, recorrer ao universo do outsourcing pode mesmo facilitar o crescimento das startups, na medida em que lhes permite concentrar recursos e esforços no core business. "Para dar um exemplo específico, conseguimos melhorar o net promoter score (NPS) de um dos nossos clientes em 60%, reduzindo os custos de operações com clientes em 40% e aumentando também significativamente as suas vendas, através da combinação dos talentos certos, automatização e aperfeiçoamento dos processos", refere a diretora.

Com uma equipa global de 1500 pessoas, disponível 24 horas por dia e sete dias por semana, em mais de 80 idiomas, o The Nest by Webhelp promete um suporte personalizado a cada cliente, abrangendo quatro grandes áreas: experiência do cliente omnicanal; suporte avançado de vendas business to consumer (B2C) e business to business (B2B); serviços digitais e tecnológicos; e serviços financeiros e de pagamento.

Para ter acesso ao programa, as startups e scaleups precisam apenas de estar numa fase inicial de crescimento. Já as condições e custos associados são adaptados às necessidades específicas de cada projeto, levando em consideração os serviços solicitados, localizações e idiomas necessários.

"Ajudamos as empresas a crescerem sem as dificuldades inerentes aos processos de contratação, otimizamos o time-to-market e permitimos que se concentrem na proposta de valor, para que possam expandir-se internacionalmente com facilidade", reforça Mont-Serrat.

Reino Unido, Alemanha e França são os mercados mais fortes do The Nest. Contudo, a multinacional francesa diz estar a investir também nos Estados Unidos, na América Latina e na Ásia-Pacífico, regiões que "têm um grande potencial, devido ao enorme e forte ecossistema de startups".

Portugal, com os níveis de empreendedorismo a crescerem de forma "notória" nos últimos anos, está também na lista das apostas. A Webhelp vai estar presente na próxima edição da Web Summit, em Lisboa, para "mostrar que as suas equipas criam experiências personalizadas tanto para marcas líderes no panorama nacional, como para empresas que estão ainda no início do seu percurso".