Weezie. Solução portuguesa já ajudou a levar fibra ótica a 50 milhões de casas

O fundador e CEO da Weezie, João Sousa Guedes © Direitos Reservados

A formação em engenharia eletrotécnica e o vasto percurso na área das telecomunicações permitiram-lhe desde cedo conhecer as dores do setor e identificar as oportunidades de melhoria. A gestão de rede de fibra ótica foi uma delas. Para acelerar esse processo, que em várias geografias é ainda complexo e moroso, por ser realizado de forma manual, João Sousa Guedes criou a Weezie, startup que oferece uma ferramenta que automatiza e digitaliza, desde o planeamento ao controlo, toda a logística associada ao desenvolvimento de uma rede de telecomunicações, possibilitando às operadoras otimizar 60% do tempo de trabalho e reduzir 90% de incidências na implementação de fibra.

Lançada em 2018, com apoio financeiro da Bynd e da Novabase Capital, a solução, presente em França, Reino Unido, Alemanha, Áustria e Angola, já permitiu aos seus clientes levar fibra ótica a mais de 50 milhões de casas. O foco, diz o fundador e CEO da Weezie ao Dinheiro Vivo, são os mercados que estão a começar - por esse motivo, a terra natal fica de fora da equação, com uma rede já consolidada.

Com um crescimento de contratos acima dos 100% face ao ano passado, a empresa, sediada no Porto, tem planos estratégicos "bem definidos" para 2023: continuar a operação na Europa e dar o salto para os Estados Unidos. A justificação, explica o responsável, está no "valor intrínseco do mercado, no número de operadoras (1750) e no volume de investimento público que vai ser executado nos próximos anos (65 mil milhões de dólares)". O intuito é abrir uma sucursal e atuar diretamente naquela região.

De os olhos postos no mercado global e com contactos estabelecidos também no continente africano, a Weezie preparou a sua ferramenta para falar diversos idiomas, algo que a distingue da concorrência, que até agora não conseguiu apresentar uma solução tão multifacetada quanto a portuguesa, refere João Sousa Guedes. Daqui a seis meses será apresentada uma ferramenta que permitirá às operadoras fazer, em apenas dez minutos, um estudo de investimento que, tradicionalmente, demora dois a três meses a ser feito.

Um milhão de euros foram investidos na tecnologia, o que possibilitou ao negócio ganhar escala. Os contratos com os 12 clientes globais, entre os quais a Teledifusion de France, a Airband e a Gigaloch, permitirão à Weezie fechar 2022 com uma faturação 150% superior à de 2021, uma taxa de crescimento que, segundo o CEO, se manterá no futuro.

Para acompanhar esta evolução, a empresa quer duplicar a equipa para mais de 40 colaboradores. Nos próximos 12 meses, estarão em aberto 25 vagas para as áreas de comercial, IT e suporte.