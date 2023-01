Witseed. Netflix para empresas quer revolucionar o upskilling em Portugal

O CTO da Witseed, Miguel Fernandes © Direitos Reservados

Empregadores nacionais que queiram proporcionar upskilling aos seus colaboradores terão, a partir de agora, a vida mais facilitada. Depois de arrecadar o galardão máximo da inovação no Programa Montepio Acredita Portugal, a brasileira Witseed está de malas feitas para Portugal e com ela traz a proposta de uma plataforma que torna a formação profissional corporativa mais acessível.

Intitulada de "Netflix para as empresas", a startup já tem provas dadas no país irmão, onde nasceu em 2017. A gigante alemã Siemens, a norte-americana FedEx e a italiana Fiat estão entre as mais de 30 companhias que compõem a carteira de clientes da Witseed e que, em 2022, permitiram que crescesse 60%, alcançando receitas na ordem dos 600 mil euros.

Facto é que tanto a interface da Witseed como a experiência do utilizador se assemelham à popular plataforma de streaming - a grande diferença está mesmo nos conteúdos. São mais de uma centena de documentários educacionais, lecionados em português e inglês, sobre temas que vão desde segurança de dados, gestão de pessoas e serviços a tecnologia e liderança.

A decisão sobre os tópicos a tratar pertence a um conselho de educação, constituído por empresas escolhidas a dedo após uma análise de mercado. Já os protagonistas destas "curtas-metragens" são executivos conceituados no mercado que lidam diariamente com os desafios associados à vida empresarial.

"São pessoas que, através da sua experiência, podem ajudar outros a melhorar o seu desempenho e que, em conjunto com a nossa equipa de realização, criam conteúdos de alta qualidade, que tornam a experiência de aprendizagem mais imersiva", explica Miguel Fernandes, chief technology officer (CTO) da Witseed, ao Dinheiro Vivo.

E porque os desafios de um executivo brasileiro são, habitualmente, os mesmos de um português, a startup focada em aprimorar skills vai disponibilizar por terras lusas os seus planos empresariais, que exigem um período mínimo de assinatura de 36 meses, cerca de dois anos e meio. Este requisito justifica-se pelo facto de "um hábito de aprendizagem demorar algum tempo a enraizar-se na cultura de uma organização".

Para tornar o processo mais fácil, a Witseed oferece um processo de onboarding, no qual acompanha o lançamento da solução. Já em relação à monitorização do progresso dos colaboradores, as entidades podem fazê-lo através da plataforma, podendo ainda contar com reuniões periódicas para partilha de relatórios de desempenho.

A real vantagem deste método, detalha o responsável, passa pela redução de custos para as empresas, quando consideradas as tradicionais formações presenciais, já que "não é necessário mobilizar equipas para um local ou dedicar quatro a oito horas a uma única formação". Do lado do profissional, prossegue, "este adquire algum destaque no processo de aprendizagem, dado que não vai assistir a um curso obrigatório, mas sim a vídeos personalizados para as suas necessidades".

Focada nos dois mercados da lusofonia - mas com a restante Europa na mira - a Witseed quer dobrar o crescimento em 2023, alargar a base de clientes e fazer crescer a equipa atual de 26 pessoas. Para tal, já abriu uma filial em Portugal, para a qual pretende recrutar para vendas e produção. Uma das metas mais ambicionadas é também a de criar uma academia de ESG (sigla em inglês para Ambiente, Social e Governança) com cinco a dez empresas em Portugal, que serão responsáveis por definir as aprendizagens mais importantes nesta área.

Com a exposição resultante do concurso da agora Unlimit e Banco Montepio, a startup está confiante de que conseguirá conectar-se mais facilmente com os líderes de cada indústria e expandir a sua solução para o mercado nacional.