YGO Now. Este atrelado quer dar a volta aos estragos da pandemia

Tânia Gomes, mentora do atrelado, com os líderes da ExpoMundo: Miguel Gomes, Sérgio Pina e Gustavo Cavallaro. © Reinaldo Rodrigues/GI

É com um atrelado que a ExpoMundo quer dar a volta à pandemia. Habituada a construir expositores para feiras e eventos para o mercado internacional, esta empresa de Arruda dos Vinhos criou a marca YGO Now para explorar o negócio das viagens.

O primeiro modelo chama-se Cocoon. E se ao longe este atrelado parece pequeno para duas pessoas, ao vivo o casulo rompe com as perceções: há espaço para dormir, um mini-fogão elétrico, uma torneira, um lava-loiça e um pequeno frigorífico.

Em formato teardrop - muito popular na Austrália -, o atrelado pode funcionar de forma independente, graças a uma bateria, instalada num compartimento e que pode ser carregada através de uma tomada exterior ou do próprio automóvel.

No casulo, cabem duas pessoas. Mas pode ser acrescentada, se for necessário, uma tenda por cima do tejadilho para duplicar a capacidade.

A carroçaria desta solução é totalmente desenvolvida em Portugal e junta madeira prensada e de alta densidade, fibras, ferro e espuma de poliuretano. Só assim a solução pode resistir à variação de temperatura.

O preço-base do atrelado é de cerca de 3900 euros mais IVA. A versão topo de gama custa mais mil euros. A versão mais económica pesa menos de 300 quilos, ou seja, não necessita de matrícula própria.

A produção começou há poucas semanas, depois de dois meses de desenvolvimento. E se a empresa já assegurou a venda de dois YGO Now não faltam novos interessados em experimentar as soluções criadas. Enquanto decorre a entrevista com Miguel Gomes (fundador) e Gustavo Cavallaro (diretor executivo), o telemóvel de Sérgio Pina está constantemente a tocar.

"Já tínhamos a ideia de construir autocaravanas há algum tempo mas não tínhamos disponibilidade para avançar com isso. Tínhamos sempre outros negócios para desenvolver. Só que houve um amigo que começou a falar em atrelados", recorda Miguel Gomes, que criou a empresa em 2009.

Reinventar um negócio

Até ao início deste ano, não havia mãos a medir para responder às solicitações feitas à ExpoMundo e suas marcas. Além da construção dos espaços para eventos, a empresa também explora um hotel no centro de Lisboa, dois restaurantes e ainda um aeródromo na zona de Benavente.

Apenas o parqueamento de avionetas resistiu ao novo coronavírus: o hotel está sem hóspedes e o restaurante que lhe está associado encontra-se encerrado temporariamente; o outro restaurante da empresa, em Massamá, está com metade dos clientes.

Os danos da pandemia só não são maiores porque houve atrasos no projeto da construção de um hotel em Arruda dos Vinhos, já autorizado e com 33 quartos.

Além dos atrelados, agora a ExpoMundo está a desenvolver outros projetos: nas últimas semanas, começou a transformar em autocaravanas várias carrinhas de caixa aberta com pouco mais de dois anos e que têm capacidade para quatro pessoas.

Conforme o ritmo das encomendas, será possível fabricar pelo menos duas autocaravanas e quatro atrelados por mês.

Antes disso, logo depois de a pandemia chegar a Portugal, a empresa começou a fabricar equipamentos de proteção individual, como máscaras e dispensadores de álcool-gel de pedal. Foram criadas também embalagens personalizadas que reuniam álcool-gel e creme hidratante.

Houve tempo ainda para entrar no negócio das remodelações de lojas no centro de Lisboa. "Só que houve tantas empresas a entrar neste mercado que os valores baixaram brutalmente e deixou de compensar", recorda Gustavo Cavallaro.

Contando com o regresso das feiras "apenas no segundo semestre do próximo ano e em moldes completamente diferentes", a ExpoMundo quer começar a alugar atrelados e autocaravanas a partir do próximo ano. "O mundo não vai voltar ao normal até 2023."