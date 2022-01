Yogan Alternativa vegan aos laticínios quer faturar 1 milhão a três anos

Martinha Costa e José Casimiro são os fundadores da Yogan © Direitos Reservados

A Yogan, marca de produtos vegan alternativos aos laticínios, quase duplicou vendas em 2021, atingindo os 170 mil euros, e propõe-se chegar a um milhão de euros nos próximos três a quatro anos. A empresa, criada por Martinha Costa e José Casimiro, investiu 120 mil euros na expansão da sua unidade produtiva, que deverá estar concluída em março, e irá suportar o plano estratégico com o lançamento de novos produtos, "de maior valor acrescentado". Deverá também permitir aumentar em três a quatro vezes o número de funcionários, que atualmente é de quatro.

A incapacidade de encontrar no mercado alternativas vegan, "realmente saudáveis e nutritivas" ao queijo, levou Martinha e José a criarem o seu próprio "queijo" a partir de amêndoas. E assim nasceu, em 2016, a Yogan, que hoje já tem um vasto leque de produtos, de categorias várias, desde os cremes, as "meenteigas", os molhos e os "qeijos". Cajubert, como o nome o indica é feito a partir de caju, Parmesou, Meezarela ou Cottage de amêndoa são alguns dos produtos disponíveis e que podem ser encontrados nas lojas Celeiro, na cadeia Go Natural, ou nos supermercados Auchan e Continente.

Já este ano, a marca lançou o "vegandelphia" e prepara, para o próximo mês, a chegada uma nova gama de produtos, sobre os quais mantém ainda alguma reserva, explicando apenas que se trata de bebidas vegetais à base de frutos secos, "pensados com uma forma ecológica, para ajudar a poupar muito em embalagens". A nova unidade fabril vai ainda permitir produzir vários tipos de queijos, designadamente maturados.

Apesar de recente, a Yogan faz já metade das suas vendas nos mercados internacionais. O brexit tornou mais caras as exportações para o Reino Unido e retirou competitividade à marca, mas, em contrapartida, a entrada no mercado espanhol permitiu compensar. Espanha é já o principal mercado externo, mas os dois empreendedores mantêm a aposta em Inglaterra - onde conseguiram novos distribuidores para alargar a sua presença para lá de Londres -, mas também nos mercados do centro da Europa, como Alemanha, Holanda e Polónia.

Em Portugal, a aposta está na conquista de consumidores e pontos de venda, mas a fiscalidade é uma preocupação: os produtos da Yogan pagam 23% de IVA, a taxa máxima de imposto, os laticínios pagam 6%. "Acaba por ser uma desvantagem a nível concorrencial e que achamos bastante injusta. Se queremos alternativas mais ecológicas e incentivar o consumo de produtos vegetais, temos de lhes dar o mesmo tratamento fiscal que é dado às alternativas animais", defende Martinha Costa.