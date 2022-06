YourHero. App de serviços domésticos liga cliente e profissional numa hora

Andreas Grammatis, CEO da YourHero.

É grega e o seu ponto de partida teve origem num desafio: conseguir encontrar bons profissionais para realizar obras em casa e ao mesmo tempo dar-lhes oportunidade de promoverem o seu trabalho. Trata-se da YourHero, uma plataforma para contratação de serviços domésticos que conecta clientes e profissionais. Chegada a Portugal em novembro do ano passado, mais concretamente às cidades de Lisboa e Porto, a empresa conta já com mais de 4200 trabalhadores registados entre os países onde opera - Grécia, Chipre e Irlanda - e quer reforçar a sua presença em território luso.

Disponível na forma de site e aplicação móvel (app) para dispositivos Android e iOS, a plataforma disponibiliza uma vasta gama de serviços, desde trabalhos urgentes, como canalização e eletricidade, e trabalhos técnicos maiores, como pintura, carpintaria e renovações. Os clientes publicam um trabalho que necessitam ver realizado e, em seguida, "nós associamo-lo com os profissionais mais qualificados e disponíveis na sua área dentro de 10 segundos", explica Andreas Grammatis, CEO da YourHero, em entrevista ao Dinheiro Vivo, clarificando que, neste curto espaço de tempo, o "algoritmo fornecerá ao cliente os dados de contacto do profissional mais adequado para o servir e, simultaneamente, o profissional será notificado com os dados de contacto do cliente através app".

A ligação entre os dois interessados acontece de forma simples e direta, com o profissional a contactar o cliente dentro de uma hora após o anúncio. Dependendo do tipo de trabalho, o algoritmo poderá associar entre um a três profissionais, a fim de proporcionar mais opções. Quanto aos preços praticados, estes não são fixados pela empresa: "os profissionais conhecem o seu negócio melhor do que ninguém, por isso fixam os seus próprios preços. O cliente tem a possibilidade de negociar o preço com o profissional e acordar um valor final para o trabalho em questão", esclarece o responsável.

Segundo o CEO, esta plataforma diferencia-se pelo seu modelo de negócio. Contrariamente a outras disponíveis no mercado, que funcionam "num modelo de crédito onde cobram ao profissional assim que este declara querer obter os dados de contacto de determinado cliente", sujeitando-o a "pagar por trabalhos que poderão não gerar receita" - assim como ao cliente, a não ter certeza se será atendido -, a YourHero opera num modelo de comissão com os seus parceiros, ou seja, só recolhe dinheiro do profissional quando o cliente aceita prosseguir com eles. "Isto cria a necessidade de a nossa plataforma acompanhar toda a experiência do cliente, desde a publicação do trabalho até à sua conclusão", prossegue o responsável, salientando ainda que "o objetivo final é servir o cliente e não apenas ligá-lo a um profissional".

Consolidação do negócio

"A YourHero já é a plataforma número um em serviços para a casa na Grécia e no Chipre", afirma o chief executive officer, realçando o crescimento da empresa nos últimos anos, em ambos os países. Na Irlanda, onde a plataforma chegou no final de 2021, o desempenho tem sido igualmente positivo, estando previsto tornar-se preferência dos clientes neste segmento até ao final deste ano, verificando-se já um "grande interesse, tanto por clientes como por profissionais".

Com o apoio de investidores europeus como o Venture Friends, um fundo de investimento grego de 120 milhões de euros, e a Addventure, um capital de risco dedicado a home services (serviços domésticos) que investe a nível mundial, a YourHero tem conseguido dar passos no seu plano de expansão, do qual faz parte Portugal.

Questionado sobre as motivações da escolha do país das quinas como próximo mercado, o responsável aponta diversas razões. "Existe um forte conjunto de profissionais de alta qualidade com aptidões tecnológicas e estima-se que o mercado português de reparações urgentes, renovação e melhoria de casas represente anualmente cerca de 3,2 mil milhões de euros. Testámos os nossos serviços em Lisboa e no Porto, no final de 2021, e assistimos a uma tremenda resposta dos clientes e dos profissionais, com mais de sete mil anúncios de trabalho já publicados na plataforma".

Quanto à consolidação do negócio em território nacional, as taxas de crescimento revelam-se "muito elevadas, mês após mês" e já são 400 o número de profissionais registados na plataforma. Considerando o ritmo atual, a perspetiva é de 500 mil euros em receitas neste primeiro ano de atividade, segundo Andreas Grammatis.

Por agora, a ideia é prestar serviços em Lisboa e no Porto, mas o objetivo é a YourHero expandir-se por todo o país, num investimento compreendido em um milhão de euros para estabelecer as operações. Mas, as novidades não ficam por aqui. As atuais 30 categorias de serviços disponíveis na plataforma irão dobrar-se até ao final do ano, procurando responder às necessidades dos clientes. A somar, será lançada em breve a funcionalidade de chat para os clientes poderem comunicar rapidamente com os profissionais. "Também introduzimos recentemente o nosso novo dashboard, onde o cliente pode acompanhar todas as etapas da experiência (contacto, encontros, citações, acordos), tendo total visibilidade do que está a acontecer com o seu trabalho", conclui o CEO da YourHero.