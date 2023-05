YourHero recebe financiamento de 5 milhões para alavancar objetivos de expansão

Andreas Grammatis, CEO da YourHero. © DR.

A YourHero, plataforma de serviços domésticos, assegurou um investimento de cinco milhões de euros que se materializará no aumento do capital social da empresa, o maior desde a sua fundação. Os principais investidores na ronda de financiamento foram a LATSCO Family Office e a VentureFriends, que vão contribuir para acelerar o objetivo da startup grega de se tornar líder em Portugal e na Irlanda até ao final do ano.

Para Ricardo Borges, partner português da YourHero, "é altura de assumir a liderança em Portugal e utilizar este investimento como um passo para garantir que o nome YourHero será o primeiro a ser lembrado quando pensamos em serviços para a casa".

Desta forma, o novo financiamento será utilizado para apoiar a expansão da plataforma para outros países europeus até ao final de 2023, consolidando a ambição de tornar a YourHero numa marca internacional e conquistando gradualmente o lugar de topo na indústria.

No sentido de caminhar para novos mercados, a startup pretende canalizar parte do investimento para lançar uma "Pros Academy", um curso intensivo para que os profissionais da plataforma possam aprender bases sobre finanças, vendas e otimização de negócios, entre outras áreas relacionadas com a gestão.

Expansão e desenvolvimento

Também no sentido de alavancar a expansão para outros mercados e assumir a liderança em território nacional, a criação de novas funcionalidades será outra das vertentes em que a empresa vai alocar mais investimento.

"Com as novidades que temos previstas até ao final do ano, tanto os nossos profissionais como os nossos clientes terão uma experiência ainda mais satisfatória com a YourHero", afirma Francisco Bernardes, country manager da empresa em Portugal.

Algumas das novidades passam, por exemplo, por os clientes passarem a poder efetuar pagamentos online e comprar um determinado serviço a um preço específico, estarão ainda protegidos pela nova funcionalidade "Money Back", uma garantia de devolução do dinheiro caso o cliente não fique satisfeito.

Os profissionais da plataforma também vão beneficiar de novas ferramentas tecnológicas que, de acordo com a empresa, podem aumentar a eficiência dos profissionais "em até 200%", comparativamente aos seus concorrentes que não estão na YourHero. Adicionalmente, a empresa pretende ainda aumentar o número de colaboradores.

As novidades não terminam por aqui, tendo também a startup anunciado que vai dar início à sua atividade business to business (B2B), em setores relevantes da economia, tais como as telecomunicações, o setor imobiliário e a prestação de serviços de construção e de manutenção.

O co-fundador e CEO da empresa grega, Andreas Grammatis, faz questão de agradecer a todos os investidores pela confiança depositada na estratégia e visão da YourHero, sublinhando que "o novo financiamento vai permitir melhorar ainda mais a qualidade dos serviços que oferecemos a milhões de utilizadores e a milhares de profissionais em todos os países onde já operamos".

No que diz respeito a Portugal, concretamente, Francisco Bernardes, considera o investimento "fundamental" para o próximo passo no mercado nacional. "Estamos há cerca de um ano e meio em Portugal, onde tivemos um arranque de operações bastante positivo e agora estamos prontos para, a curto-prazo, assumir a liderança do mercado", reitera o country manager.

De recordar que a YourHero chegou a território nacional no final de 2021 e neste momento já conta com uma rede de 420 profissionais, prestando serviços em mais de 70 categorias. No final do ano passado, a empresa já tinha atingido os 6000 trabalhos concluídos e arrecadado três milhões de euros para os seus profissionais.