Zoë Saldaña. Usar fama de Hollywood para contar histórias de latinos

Zoë Saldaña é um dos protagonistas da BESE, plataforma que mostra o lado positivo dos latinos. A atriz de origens dominicanas e porto-riquenhas adiantou ao Dinheiro Vivo como aproveita a influência de Hollywood para contar as histórias desconhecidas de uma faixa da população norte-americana que é alvo de vários rótulos.

Como diretora editorial da BESE, Zoë Saldaña esteve na semana passada em Amesterdão como uma das juradas no concurso mundial de inovação social Chivas Venture – onde o projeto português Speak conquistou o terceiro lugar.

A BESE foi fundada no ano passado em parceria com Daniel Batista e é considerado um negócio de inovação social – só nos Estados Unidos, perto de 60 milhões de habitantes são latinos. Mas nem o facto de ser a única atriz presente nos dois filmes mais rentáveis de sempre a afasta das dificuldades habitualmente associadas a estes negócios.

Como é que ser uma atriz influencia o trabalho na BESE?

Dá-me um público e uma notoriedade que consigo utilizar para amplificar a mensagem que a Bese realmente apoia.

Esta mensagem é ainda mais importante numa altura em que os EUA são liderados por alguém como Donald Trump?

Sim. Mas independentemente das pessoas que quiserem regredir [os nossos valores] é um desejo muito global representar-nos a nós próprios e naquilo em que verdadeiramente acreditamos. As gerações mais novas falam muito sobre identidade. E é isso que nos faz avançar, em tantos níveis. Mesmo que tenhamos um presidente dos EUA como aquele – não quero dizer o nome dele – ou qualquer outro, isso não vai deter os millennials e a ‘geração Z’ de realmente guiarem estas conversas sobre representação.

Quantas pessoas são influenciadas pela BESE?

É um impacto muito positivo e recompensador. Dá-me a confiança necessária para esforçar-me e melhorar mês após mês. É desafiante ter uma startup que, ao mesmo tempo, não quer ser super rentável mas ter um propósito na sociedade. Nem todas as sociedades de capital de risco entendem a importância destes negócios. Mas como há cada vez mais negócios de inovação social, é tentador para as grandes empresas entender a importância destes projetos, como a BESE.

Quais são os maiores desafios de liderar uma startup?

O financiamento, sem dúvida. O meu projeto tem um ano e tenho sentido que as rondas de investimento, seja seed ou série A, são a etapa mais difícil para uma startup. Escalar um negócio e torná-lo rentável pode levar até dois ou três anos, na maior parte das empresas. E nós não somos uma exceção. A missão do negócio é que deve puxar por nós todos os dias, mesmo que seja sempre um grande desafio.

Que conselhos dá às pessoas que querem começar um negócio de empreendedorismo social?

Podem diluir-se muitas coisas numa startup mas nunca o nosso propósito. Se estamos a construir um negócio baseado num mantra para proporcionar uma mudança de forma muito positiva para as pessoas, a comunidade e o meio ambiente, isso é algo que nunca deve ser diluído.

Como é que os finalistas do Chivas Venture podem maximizar o seu impacto na sociedade?

Não diluírem a mensagem, e aprenderem sempre com cada fase para não repetir os erros, porque não se podem dar ao luxo de acontecer isso numa startup.

Que lições já aprendeu ao liderar a BESE?

[pausa] É verdadeiramente importante que ao desenvolver uma empresa e com uma equipa tão pequena eles sejam uma espécie de unicórnios porque há tantas coisas para fazer no inicio. É preciso ser-se excecional e, acima de tudo, não pôr em causa a missão. Contratem as melhores pessoas, mesmo que sejam caras, mas nunca cortem os salários. Garantam que essas pessoas sejam mesmo boas porque cada euro tem de ser muito bem gasto e todos os dias contam.

*O jornalista viajou a convite da Chivas Portugal.