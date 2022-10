10 ideias para ganhar dinheiro em 2023 (Imagem de arquivo) © INA FASSBENDER/AFP

A poucos meses de terminar o ano, é tempo de organizar as suas finanças e projetar o próximo ano. O contexto atual de inflação e subida das taxas de juro apontam para a perda de poder de compra, por isso, o melhor é pensar em formas de fazer aumentar os seus rendimentos.

Pode sempre pedir ao seu empregador uma revisão salarial. Porém, há mais alternativas para ganhar algum dinheiro extra nos próximos tempos. Analise as suas características e olhe para o mercado e pense: o que é que pode ser uma ideia para fazer algum dinheiro?

1. Dê explicações ou workshops

Sempre foi bom aluno? É especialista, domina alguma disciplina ou temática? Toca algum instrumento musical? Os seus amigos elogiam sempre os seus cozinhados? Estas valências podem conduzir a um part-time sem grande esforço. Tenha em atenção o seu nível e promova os seus serviços online. Se os clientes ficarem satisfeitos, o trabalho poderá prolongar-se por longos meses ou até anos. Quem sabe se não descobre uma nova fonte de rendimento.

2. Venda aquilo que não usa

Vender a roupa e os acessórios que já não usa, ou até objetos decorativos, mobiliário ou livros, pode ser uma boa forma de ganhar algum dinheiro extra. Organize uma venda de garagem, se tiver, em sua casa, ou opte por marcar presença num mercado com esse propósito. Pode também recorrer às plataformas digitais para o fazer.

3. Faça comida para fora

Se gosta de cozinhar e os seus pratos são sempre do agrado de todos, fazer comida para fora pode ser uma forma fácil e prazerosa de ganhar algum dinheiro extra.

Hoje em dia, as redes sociais podem ajudá-lo a promover qualquer negócio e chegar a cada vez mais pessoas. E se os primeiros clientes chegarem, a publicidade boca a boca será suficiente para as encomendas seguintes.

4. Junte-se a plataformas de mobilidade

Usar o seu carro para trabalhar nas horas livres pode ser uma boa ideia para um rendimento extra. Plataformas de TVDE, como a Uber ou Bolt, estão sempre à procura de novos parceiros.

O mesmo se aplica às plataformas de entregas como a Uber Eats, Glovo, Bolt Food, entre outras.

5. Passeie cães

Se gosta de animais, tem aqui uma oportunidade de ganhar dinheiro sem grande esforço. Passear cães pode ajudá-lo a ganhar algum dinheiro extra. Comece os contactos com os seus vizinhos e, pouco a pouco, passeie alguns dos cães do bairro.

6. Faça bricolage

Se sempre gostou de montar os seus móveis e levar a cabo pequenos projetos em casa, essas funções podem ser muito bem aproveitadas para ganhar dinheiro. Plataformas como a portuguesa Zaask permitem oferecer valências e esperar que os contactos cheguem via email.

7. Revenda produtos

As vendas de cosméticos e artigos para o lar por catálogo não são novidade e continuam a garantir um rendimento extra a quem lhes dedica algum tempo. Por isso, pode tentar encontrar uma marca com potencial e começar por vender a amigos e familiares.

Também pode criar uma loja online ou uma página nas redes sociais para chegar a mais clientes. Neste caso, não se esqueça de fazer as contas aos portes de envio para continuar a ter margem de lucro.

8. Alugue um quarto a estudantes

Se tem um ou mais quartos vagos e vive numa cidade com instituições do ensino superior, pode sempre abrir as suas portas a estudantes deslocados, obtendo um rendimento extra.

Certifique-se de que tem todas as condições necessárias, incluindo boa rede de internet e privacidade suficiente para si e para os seus hóspedes. E não se esqueça de tratar de todas as questões fiscais necessárias para que possa emitir o respetivo recibo.

9. Escreva livros

Se gosta de escrever e acha que escreve bem, mas prefere que o seu nome não conste na capa do livro, pode sempre optar pelo ghost writting, ou seja, escrever em nome de alguém. Para isso, organize o seu portfólio e procure uma editora a quem oferecer os seus serviços.

10. Invista

Uma ideia para ganhar mais dinheiro é aproveitar o aumento das taxas de juro para aplicar o seu dinheiro em Certificados de Aforro ou depósitos bem remunerados.

Se tem interesse pelo mercado de capitais, pode investir num cabaz de ações que lhe permita obter alguma rentabilidade. Considere ainda os fundos de investimento. É importante diversificar os seus investimentos, selecionando empresas de vários setores, de forma a minimizar eventuais perdas. Adapte o risco ao seu perfil de investidor.