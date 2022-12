3 dicas para aplicar já o subsídio de Natal

Dinheiro Vivo 05 Dezembro, 2022 • 10:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Dezembro é um mês marcado por maiores gastos, desde os presentes, as refeições mais elaboradas, os jantares de grupo, possíveis viagens ou deslocações para estar com a família.

Estas despesas podem causar um desequilíbrio no orçamento. Para fazer face a muitos destes gastos, esta é a altura em que muitos trabalhadores recebem o subsídio de Natal. Um apoio que, na prática, funciona como um "salário extra" aos trabalhadores no final do ano, muitas vezes considerado como o "13.º mês".

De acordo com o artigo 263.º do Código do Trabalho, no setor privado, o subsídio de Natal deve ser pago até 15 de dezembro de cada ano. Já no setor público, deve ser pago no mês de novembro, segundo o artigo 151.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.

Terá, certamente, presentes para oferecer este Natal, e se calhar até vai fazer a ceia em sua casa, por isso uma parte do seu subsídio será destinado a estes gastos. Pode, por exemplo, destinar metade do seu dinheiro extra para este efeito.

Já a outra metade pode destinar-se ao seu futuro, isto é, à poupança e liquidação de créditos. Damos-lhe algumas dicas para aplicar o seu subsídio de Natal este ano.

Salde as suas dívidas

Se tem uma dívida no cartão de crédito aproveite este rendimento extra para a liquidar. Evite usar o cartão de crédito nas suas compras e mude para a modalidade de pagamento a 100%. Assim, vai evitar pagar juros relativamente a estas compras.

Se tem créditos pessoais, aproveite também o subsídio de Natal para os liquidar ou fazer amortizações. Este tipo de créditos tem taxas de juro altas e um prazo curto, o que faz com que a prestação possa ter um peso significativo no seu orçamento mensal.

Se conseguir liquidar totalmente é menos um encargo mensal, o que significa que, no próximo ano, terá um "aumento" no seu rendimento disponível. Se não conseguir liquidar, pelo menos amortize parte do seu valor para reduzir a prestação. Vai baixar a sua taxa de esforço e ganhar alguma folga orçamental.

Reforce o seu fundo de emergência

Um fundo de emergência é uma almofada financeira para fazer face a imprevistos. É como se tivesse o seu próprio banco. Ou seja, se precisar de dinheiro numa emergência, não terá de pedir crédito ou usar o cartão de crédito.

Este fundo deve ser igual a seis meses do seu rendimento mensal (o ideal será mesmo que seja de 12 meses). Por isso, usar parte do seu subsídio de Natal para reforçar este pé-de-meia pode ser uma boa opção.

Poupe e prepare a sua reforma

Os planos de poupança reforma (PPR) são a escolha mais comum quando se está a poupar dinheiro para a reforma. Podem também ser um destino apropriado para parte do subsídio de Natal.

Se ainda não tem nenhum, o rendimento extra neste mês pode ser uma oportunidade para subscrever pela primeira vez, dando início a um importante complemento para a sua reforma.

Pode também optar por outro tipo de produtos. Por exemplo, os certificados de aforro. Os certificados de aforro são, nesta altura, a melhor alternativa entre as soluções de capital garantido, pelo que se quer uma opção de risco muito reduzido, este produto de poupança do Estado é a escolha mais acertada.

A subida acentuada das taxas Euribor, motivada pela subida de juros do Banco Central Europeu, tem reforçado a atratividade dos certificados de aforro.

Entrei na empresa a meio do ano. Tenho direito ao subsídio?

Se ainda não completou 12 meses de trabalho, não se preocupe. Tem direito a este subsídio na mesma. No entanto, não conte receber o equivalente a um salário extra.

Para calcular o subsídio de Natal tem de considerar o seu salário bruto e o número de dias efetivos de trabalho. É por essa razão que este subsídio tem o mesmo valor do salário bruto de um mês de trabalho normal.

Porém, em alguns casos, o valor do subsídio de Natal é proporcional aos dias de trabalho no mesmo ano civil:

- Início de contrato de trabalho;

- Cessação do contrato de trabalho;

- Suspensão de contrato de trabalho.

Saiba ainda que sobre o valor do subsídio de Natal incidem também descontos para a Segurança Social e para o IRS.

Assim, se ainda não completou 12 meses de trabalho na sua empresa tem de fazer o seguinte cálculo:

Subsídio de Natal = (Remuneração Base/365 dias) x Número de dias efetivamente trabalhados na empresa - Retenção na fonte de IRS - Montante deduzido para a Segurança Social.

Subsídio de Natal em duodécimos

Nos casos em que seja acordado entre empresa e trabalhador o sistema de duodécimos - tanto no que toca ao subsídio de Natal como aos de férias -, os trabalhadores recebem os subsídios em prestações ao longo dos meses do ano e fazem os descontos correspondentes, tal como se recebessem uma vez por ano.

Este sistema também pode ser aplicado apenas a metade do subsídio de Natal em duodécimos, ao longo do ano, e os outros 50% pagos no mês de novembro.