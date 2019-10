5 segredos para comprar carro que os vendedores esperam que não saiba

Comprar carro não precisa der ser necessariamente uma dor de cabeça.

Hoje em dia existem muitas maneiras de garantir o melhor negócio possível na compra de um carro novo ou até mesmo de um usado. Pesquisar nos sites dos fabricantes ou até mesmo ter uma atitude agradável com o vendedor pode ser meio caminho para uma compra de sucesso.

Descubra os 5 segredos para a compra de carros que os vendedores não querem que saiba.

1. Compre em grandes concessionárias

Se pensa que as pequenas concessionárias automóveis podem dar melhores ofertas, está enganado. Os grandes revendedores podem movimentar centenas de carros todos os meses e, provavelmente, conseguem assim vender alguns carros por menos do que o preço da fatura. Lembre-se, alguns fabricantes de automóveis ainda oferecem prémios de vendas aos concessionários. E mesmo que isso não aconteça, eles podem oferecer outros incentivos para atingir metas de vendas.

2. Permitir que os concessionários “lutem” pela sua venda

Não há necessidade de correr toda a cidade e procurar pela melhor oferta. Depois de ter feito uma lista dos modelos que deseja, basta aceder aos sites das fabricantes. Use a ferramenta “encontre um revendedor” e permita que os revendedores entrem em contato consigo. Não se preocupe se os outros revendedores saibam que está a falar com outros. Uma dica: certifique-se de obter um preço que inclua todos os impostos, taxas e extras. Não quer apostar num preço muito baixo para depois descobrir que também precisa de pagar por vários extras.

3. Seja agradável

Quer negociar com alguém desagradável ou hostil? Os vendedores de carros não. Sim, eles querem vender carros pelo valor mais alto possível. Eles sabem que quer pagar o mínimo possível. Mas se o seu vendedor gostar de si, poderá indicar os modelos que melhor atendam às suas necessidades e orçamento – e podem influenciar o gerente de vendas a oferecer-lhe extras ou até mesmo uma redução de preço.

4. A fidelidade compensa

Se trabalhou com um vendedor específico no passado, ou até mesmo um amigo, envie um e-mail diretamente para ele quando estiver à procura de um carro novo. Os vendedores que estabeleceram bases de clientes são valiosos para as concessionárias. Eles vão trabalhar em prol de um bom negócio, porque isso vai aumentar o seu valor profissional.

5. Considere um modelo prestes a ser descontinuado

Tenha em conta esta opção que por vezes pode fazer com que se encaixe melhor no orçamento que tem para a compra do mesmo.