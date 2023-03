5 simuladores que lhe dizem o valor dos carros usados (Imagem de arquivo) © Bruno Simões Castanheira

Se quer vender o seu carro ou se está a pensar em comprar um carro usado, nada melhor do que simular online o seu valor. Dessa forma poderá saber qual o valor justo para aquele modelo e assim adaptar o negócio em função do preço certo. Note, porém, que há modelos que são muito procurados e que isso vai em muitos casos encarecer um pouco a compra.

As dúvidas em relação ao preço certo de um carro usado são perfeitamente normais, porque o valor depende, como já vimos também, da oferta e da procura por determinados modelos. Mas há um outro grande fator que influencia (além do estado do carro, histórico de acidentes e de revisões e dos quilómetros, claro): a importação. Os veículos importados usados foram mais de dois terços das matrículas novas em 2022. E o que torna atrativa muitas vezes esta opção de compra é, justamente, o preço um pouco mais baixo.

Posto isto, resta também esclarecer as dúvidas normais que podem surgir sobre se um determinado modelo é ou não uma boa opção de compra. E aí os fóruns da especialidade na internet - e basta uma pesquisa simples no Google para encontrar muitos deles -, são uma ajuda preciosa porque consegue sempre encontrar quem tenha a experiência de utilização desse mesmo veículo para partilhar consigo.

Simuladores que lhe dizem o valor dos carros usados

1. ACP

O Automóvel Clube de Portugal é o maior clube português e, por isso, uma boa fonte para o ajudar neste processo. Na página online comprar carro usado no ACP o utilizador é ajudado a tomar a decisão de aquisição do automóvel pretendido de acordo com o seu orçamento (e a parte do orçamento é muito importante, porque não vale a pena desejar um carro que não possa pagar, é preciso fazer a escolha certa de acordo com o valor que pretende e pode despender).

"O ACP dispõe de um 'market place' online onde os sócios podem aceder a um conjunto de viaturas de outros sócios do clube, de acordo com as condições descritas. São carros de sócios ACP (sócio para sócio) integralmente inspecionados por uma entidade certificada e independente, tendo cada viatura um relatório completo sobre o estado real da viatura, salvaguardando a satisfação dos vendedores e dos compradores. É a oportunidade de ter o carro que tanto gosta já", pode ler-se nesta página, onde à semelhança da compra pode vender o seu automóvel usado.

2. Standvirtual

O portal online Standvirtual de compra e venda de veículos é dos mais utilizados em Portugal. Aqui o valor dos carros usados é calculado em função do preço médio praticado, o que já tem em conta flutuações de preços do mercado, influenciadas por fatores externos, como por exemplo a crise de microships que diminuiu a produção e entrega de automóveis novos, e também as importações.

Quando procura comprar um vender um carro, faça a pesquisa pelo mesmo modelo e veja os preços que se praticam, consoante o nível de equipamento (atenção que os mais luxuosos são, normalmente, mais caros) e a quilometragem (quanto menos, mais caro será tendencialmente). Os veículos vendidos por particulares podem ser mais baratos, mas não têm garantia ou financiamento - por isso, veja qual o que se adapta mais ao seu caso.

3. Auto Sapo

Mais um portal online de compra e venda de veículos. O Auto Sapo é dos mais antigos e dispõe de um simulador online, que, à semelhança do Standvirtual, lhe permite conhecer as ofertas disponíveis no mercado para tomar decisões.

4. Motor24 e Guia do Automóvel

O portal online de notícias sobre o mundo automóvel Motor24, que pertence ao grupo Global Media Group, dono também do Dinheiro Vivo, do DN, JN, TSF e O Jogo, entre outras marcas, tem uma secção onde é possível saber as cotações dos carros novos e simular os usados. Aqui, a pesquisa começa pela matrícula do carro - o que funciona bem para quem quer vender. No resultado da pesquisa vai saber qual era o valor do carro quando foi comprado novo e qual o valor comercial agora, usado. Esta é uma ferramenta muito útil também porque possibilita também receber propostas de aquisição.

Já o Guia do Automóvel dispõe de uma secção de seminovos, com carros nacionais vendidos por profissionais e com dois anos de garantia, onde poderá encontrar o modelo que deseja comprar. Mas há mais neste portal online do mundo automóvel: através do fórum, pode partilhar a sua experiência com a compra de um carro e ler a dos restantes utilizadores. Como vimos acima, pode ajudá-lo a tomar decisões sobre a compra.

5. Autouncle

O portal online Autouncle reune quase um milhão de veículos de 487 websites de toda a Europa para o ajudar na compra de carro usado. E para quem acha que a decisão de compra é difícil, este site tem divisões por categorias como Carros abaixo de 1000 euros (ou abaixo de 4000 ou 8000 ou 20 mil), Carros pequenos e populares, Carros de luxo, Carros mais económicos. São muitas mais as opções.

Se quer vender, veja o simulador. Segundo este portal, a valorização do carro é obtiva com base em mais de 160 mil anúncios. Aqui pode também conseguir um relatório que o guia a avaliar o seu carro como um profissional.