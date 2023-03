8 melhores carros usados baratos até aos 5000 euros (Imagem de arquivo)

Descubra os melhores modelos de carros usados que poderá comprar até 5000 euros e como financiar a compra.

1. Renault Clio

Desde 1990, o Renault Clio é o modelo mais emblemático da marca francesa. Continua a ser o carro mais vendido em Portugal, assumindo-se como um dos melhores do seu segmento. O sucesso do Renault Clio relaciona-se com o facto de ser muito económico e estar bem equipado. Cruise Control ou ar condicionado automático são alguns dos sistemas que equipam estes modelos.

Assim, o Renault Clio usado pode ser bem apetrechado, confortável e com níveis de consumo relativamente baixos, na ordem dos 5,7 litros por cada 100 quilómetros. Encontram-se versões de 2010 equipadas com motor 1.5, diesel, de 70 cavalos, por um valor inferior a 5000 euros.

2. Peugeot 207

Ainda que a estética seja um conceito subjetivo, o Peugeot 207 continua a despertar a admiração de muitos condutores, com linhas dinâmicas e modernas. Além disso, é um carro fácil de encontrar no mercado de usados, pois foi um dos modelos mais vendidos do seu segmento. A experiência de condução é agradável, graças a um bom trabalho de suspensão.

Precedeu o modelo 206 que arrecadou 5 estrelas na segurança atribuídas pela EuroNCAP, o que, desde logo, atesta a robustez e a fiabilidade. Além disso, os níveis de consumo são impressionantes, na ordem dos 4 litros de combustível a cada 100 quilómetros, com motorizações de 70 CV e 1400 de cilindrada.

3. Smart ForTwo

O Smart ForTwo foi lançado em 1994, e começou a ser comercializado em Portugal a partir de 2003. Chamou logo a atenção pela carroçaria inconfundível, e pela agilidade de circular na cidade.

O Smart ForTwo é mesmo um dos carros usados mais práticos para o meio urbano. As suas reduzidas dimensões sem prejuízo do conforto permitem fáceis deslocações e estacionamento, e o facto de o motor ser fabricado pela Mercedes faz deste um carro fiável. Assim, mesmo unidades com muitos quilómetros continuam a ter um desempenho seguro e estável.

Além disso, o consumo é muito apelativo para os bolsos, oscilando entre 4 e 5 litros de combustível a cada 100 quilómetros. O design icónico é também um motivo para ser um dos carros usados mais comuns nas grandes cidades europeias.

4. Seat Ibiza

O Seat Ibiza começou a ser produzido em 1984, e foi desenhado pela Seat em colaboração com outras marcas bem conhecidas, tais como a Italdesign, Karmann e Porsche. Desde então, a produção deste modelo atravessou cinco gerações diferentes, de forma ininterrupta.

Por isso, o Seat Ibiza não poderia deixar de ocupar um lugar nesta lista dos 8 melhores carros usados baratos até 5000 euros, desde logo pelo seu design desportivo, com espaço para acomodar confortavelmente os passageiros e ainda transportar bagagem.

A mecânica é fiável, sólida e acessível, em linha com outra das marcas do grupo, a Audi. Trata-se de um carro usado muito completo, sendo que algumas versões de 2010 apresentam potências na ordem dos 75 CV e um consumo convidativo de apenas 4 litros a cada 100 quilómetros.

5. Volkswagen Golf

Numa altura em que a Alemanha organizou o Campeonato do Mundo de Futebol de 1974, outro acontecimento fazia com que este fosse um ano marcante para o país: o lançamento do Volkswagen Golf. Este modelo foi um sucesso imediato e rapidamente conquistou condutores em todo o mundo.

O Volkswagen Golf é conhecido pela durabilidade e fiabilidade, inclusivamente havendo relatos de condutores que apenas encontraram uma primeira falha neste modelo aos 400 mil quilómetros. Além disso, oferece um habitáculo bem desenhado e funcional.

É possível encontrar modelos de 2006 com um desempenho seguro, com motorizações a gasolina de 1.400 de cilindrada e 75 CV, ou a TDi com 100 CV e 1.900 de cilindrada. A nível de consumo, situa-se entre os mais económicos, com um gasto médio de 5 litros de combustível a cada 100 quilómetros.

6. Renault Twingo

O Renault Twingo nasceu em 1993 para revolucionar o segmento compacto e rapidamente se tornou um sucesso na Europa. Pequeno por fora e grande por dentro, foi concebido com a missão de se tornar o carro mais barato da marca, eliminando tudo o que fosse supérfluo, mas com um design inovador.

As linhas icónicas do Renault Twingo transformaram-no num modelo de culto em alguns países. Trata-se de um pequeno carro citadino graciosamente curvo com faróis redondos, com um interior surpreendentemente confortável e arejado.

O Renault Twingo oferece uma experiência de condução urbana agradável, com um consumo médio de 5 litros a cada 100 quilómetros. O motor com potência de 58 CV e 1149 de cilindrada oferece um bom desempenho utilitário na cidade, sendo uma das opções mais práticas e económicas para quem procura um carro usado barato.

7. Toyota Aygo

A decisão de produzir o Toyota Aygo foi tomada em 2001, de forma conjunta pela Toyota e pelo grupo PSA Peugeot-Citroën, para garantir preços acessíveis. O resultado foi um sucesso imediato.

O Toyota Aygo destaca-se por ser um citadino jovem e moderno, tornando-o num carro usado ágil e desenvolto para as deslocações diárias. Além disso, chama a atenção sobretudo pelo design no painel de controlo minimalista.

Ao nível do desempenho, os condutores podem contar com um consumo médio de apenas 4 litros a cada 100 quilómetros, e é possível encontrar motorizações com 68 CV e 998 de cilindrada. Para quem valoriza o design, Toyota Aygo oferece diversas combinações, quer ao nível do exterior, quer no próprio habitáculo.

8. Volvo S60

O Volvo S60 é uma opção a ter sempre em conta quando se procuram carros usados baratos até 5000 euros. Lançado em 2000, destacou-se em segurança e conforto - na altura, à frente dos principais concorrentes.

Conta com motores fiáveis e eficientes, direção rápida e precisa e travagem eficaz. É possível encontrar versões com motores 2.5 L e 163 CV, com um consumo médio de 6 litros por cada 100 quilómetros.

Alguns modelos de 2010 contam ainda com um sistema de travões com discos ventilados à frente e discos na traseira, e o chassis excecionalmente bem construído é responsável pelo comportamento estável nas curvas e pelo conforto de condução.

Como pode financiar a compra de carros usados baratos?

Depois de escolhido o modelo de carro usado barato, é preciso prestar alguma atenção à forma de pagamento. Estas são as principais formas de financiar a compra.

1. Crédito Automóvel

O crédito automóvel é a solução de financiamento para comprar carros usados mais utilizada em Portugal. Nesta modalidade, é uma entidade financeira que empresta o montante para adquirir o veículo, mediante o pagamento de mensalidades com juros.

Se a sua situação bancária foi saudável, o acesso a um crédito automóvel é fácil e rápido, e não é necessário dar um valor de entrada, porque o crédito automóvel financia a 100%. As taxas de juro mais baixas comparativamente a um crédito pessoal e é possível ter mensalidades reduzidas, pelo facto de poder pagar durante um prazo extenso, até 120 meses. O carro é imediatamente da propriedade do comprador.

No entanto, pelo facto de implicar juros, o consumidor pagará sempre mais do que o custo do carro usado. Deve ainda considerar que o crédito automóvel implica também outras despesas adicionais, como encargos de abertura e outras que devem constar no contrato. Por fim, há a preocupação de ter uma dívida contraída durante o período em que decorre o crédito automóvel.

2. Crédito Pessoal

O crédito pessoal não é tão competitivo quanto o crédito automóvel, mas ainda assim pode ser considerado como uma forma de financiar a compra de carros usados baratos. Esta modalidade é semelhante à anterior, com a diferença de que não é especificado o fim a que o crédito se destina.

O crédito é fácil de obter, se não tiver histórico de incumprimentos e o financiamento também é a 100%. Os prazos são alargados e o comprador é proprietário do automóvel desde o momento da compra. No entanto, a taxa de juros é mais elevada comparativamente ao crédito automóvel, e existem também despesas de abertura do crédito pessoal, entre outras, dependendo da entidade financeira que faz o empréstimo.

Concluindo, conhecendo as diferentes formas de financiar a compra de carros usados, resta agora escolher a mais adequada ao seu perfil. Os principais fatores envolvidos na escolha são o valor das taxas de juro, as despesas associadas à manutenção e a questão da posse do veículo. Avalie o que é mais importante para si e aquilo de que pode prescindir, e tome a decisão mais acertada.

Este artigo de Finanças Pessoais resulta de uma parceria da ComparaJá com o Dinheiro Vivo, com publicação semanal